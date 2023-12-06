R-Vision выпустила обновление платформы анализа данных киберугроз R-Vision TIP

Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, выпустила новую версию платформы анализа информации о киберугрозах — R‑Vision TIP 3.16. Версия 3.16 включает в себя ряд существенных обновлений: разработчик расширил список поддерживаемых SIEM-систем и межсетевых экранов, переработал сервис фида ФинЦЕРТ, а также улучшил собственный источник данных — R-Vision Threat Feed, который теперь может самостоятельно определять связи между сущностями, странами и отраслями субъектов угроз. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Одна из функций платформы R-Vision TIP — возможность реактивного и ретроспективного поиска индикаторов компрометации внутри потока событий, поступающих от SIEM-систем. После ухода с российского рынка иностранных поставщиков SIEM, усилилась необходимость расширения списка отечественных вендоров. Платформа R-Vision TIP поддерживает интеграцию не только с популярными зарубежными решениям, но и с отечественными SIEM-системами. Так, в обновленной версии продукта вендор добавил новые интеграции с такими российскими системами, как VolgaBlob Smart Monitor и Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform.

Также в обновлении R-Vision расширил список поддерживаемых сторонних производителей СЗИ для экспорта индикаторов компрометации. Обнаруженные индикаторы компрометации могут автоматически экспортироваться на межсетевые экраны для дальнейшей обработки и защиты сетевой инфраструктуры. В новой версии платформы перечень доступных для интеграции решений вендоров пополнился отечественным производителем межсетевых экранов Ideco UTM. Кроме того, добавлена новая возможность настраивать интеграцию и правила экспорта индикаторов из R-Vision TIP в Kaspersky Security Network.

Команда R-Vision TIP продолжает развивать свой собственный фид, интегрированный в платформу. Он автоматически собирает TI-отчеты из достоверных открытых источников, а также извлекает из них ключевые артефакты Threat Intelligence. В обновленной версии R-Vision Threat Feed в 11 раз увеличен датасет для обучения модели распознавания артефактов TI и существенно выросла точность распознавания сущностей: теперь модель умеет определять непосредственные связи между сущностями, а также страны и индустрии субъектов угроз и жертв.

В версии R-Vision TIP 3.16 разработчики расширили модель данных, добавив в нее новые типы индикаторов — ИНН, СНИЛС, хэш суммы номеров паспортов, номера счетов, электронных кошельков и телефонов. Эта информация загружается в R-Vision TIP из нового источника данных — АС «Фид-антифрод», который содержит информацию о получателях скомпрометированных переводов. В ранних версиях платформы R-Vision TIP пользователь мог получать информацию через основной канал об инцидентах Банка России, фидом АСОИ ФинЦЕРТ.

Зачастую информация, полученная от поставщиков данных, лишена контекста, необходимого для анализа индикаторов компрометации и/или связанных с ними событий нарушения безопасности. В рамках планомерного расширения источников получения контекста в новой версии R-Vision TIP была реализована поддержка двух новых сервисов обогащения UrlScan и URLhaus.

А был ли ITIL? Маркет

«Данные киберразведки являются ключевым элементом для анализа угроз, поэтому список поставщиков данных TI будет и далее пополняться в R-Vision TIP — сказала Валерия Чулкова, руководитель продукта R-Vision TIP. — Кроме того, команда R-Vision TIP также продолжит расширение списка поддерживаемых СЗИ отечественных производителей, что особенно важно в связи со сложившейся конъюнктурой рынка информационной безопасности».

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R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.