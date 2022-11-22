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R-Vision TIP сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия

R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, сообщила об успешно пройденных сертификационных испытаниях программного комплекса «Платформа анализа информации об угрозах R-Vision TIP» на соответствие требованиям к защите информации по 4 уровню доверия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.

Сертификат соответствия №4614, выданный 2 ноября 2022 г., подтверждает, что R-Vision Threat Intelligence Platform (R-Vision TIP) полностью отвечает требованиям по безопасности информации, установленным в нормативных и методических документах ФСТЭК России.

Таким образом, платформа R-Vision TIP, как и другие средства защиты информации, соответствующие 4 уровню доверия, могут использоваться в: значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории; автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) 1 класса защищенности; государственных информационных системах (ГИС) 1 класса защищенности; информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных; информационных системах общего пользования II класса.

«Для нас важно обеспечивать не только высокую функциональность, но и безопасность всех продуктов R-Vision, поэтому мы очень внимательно относимся к процессу их сертификации. Сертификация ФСТЭК по четвертому уровню доверия на государственном уровне подтверждает надежность и безопасность использования платформы анализа информации об угрозах R-Vision TIP и дает возможность нашим заказчикам уверенно применять платформу для управления данными Threat Intelligence», — сказал Александр Бондаренко, генеральный директор R-Vision.

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Платформа R-Vision Threat Intelligence Platform (R-Vision TIP) также входит в государственный единый реестр отечественного ПО.

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