Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok

Мобильное приложение Muver, помогающее водителям такси и служб доставки зарабатывать больше, привлекло $1,2 млн в посевном раунде инвестиций. Оценка компании составила $8 млн.

Лид-инвестором выступил венчурный фонд Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима. Также в инвестиционном раунде приняли участие крупнейший в России и СНГ инвестиционный фонд Baring Vostok, инвесткомпания A.Partners Алексея Соловьева, с синдикатом бизнес-ангелов клуба Angelsdeck и фонд Rapid Ladder Capital, инвестирующий в технологические компании.

Сделка состоялась в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity). Ранее компания привлекала pre-seed инвестиции от ФРИИ и бизнес-ангела Анатолия Мостового.

Полученные средства компания планирует вложить в рост и развитие продукта на американском рынке, а также на усиление маркетинговых активностей.

Сервис основан командой опытных предпринимателей — Станиславом Левыкином, Романом Бариновым и Андреем Поваляевым. За плечами у каждого из сооснователей большой опыт работы в области компьютерных технологий, продуктовом менеджменте, ИТ-разработке и таксомоторном бизнесе. После экспериментов с форматами в России в 2018 г. компания приняла решение уйти с этого рынка и развиваться в США. На данный момент сервис используют свыше 1500 платящих пользователей. Выручка компании ежемесячно растет в 1,5-2 раза и за 2020 г. достигла $100 тыс. Основная модель монетизации — подписка.

Muver ориентирован на водителей такси и служб доставки. Согласно статистике, большая часть водителей совмещает работу с несколькими приложениями (например, Uber, Lyft, Uber Eats, DoorDash, Grubhub, Instacart и др), что позволяет увеличить доход до 30%. Как правило, эта проблема решается использованием нескольких устройств или приложений, а также постоянными переключениями между ними. Водители, управляя автомобилем, проводят тысячи ручных манипуляций с гаджетами, создавая аварийные ситуации на дороге, да и попросту теряя доход. Muver имитирует пользовательское поведение на смартфоне и позволяет водителям одновременно использовать несколько приложений такси и сервисов доставки. В основе технологий лежит машинное зрение, ПО с открытым исходным кодом, а также технологии Android, изначально разработанные для людей с ограниченными возможностями, которым может потребоваться дополнительная или альтернативная обратная связь со смартфоном.