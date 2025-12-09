Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Таксометр Taximètre счётчик цены


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


09.12.2025 Опасный маршрут: мошенники похищают деньги таксистов и курьеров через приложения-радары 1
06.07.2022 Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber 1
11.08.2020 «Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых 1
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» 2
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
06.03.2020 Продажи топлива через «Яндекс.Заправки» достигли миллиарда рублей в месяц 1
26.04.2019 В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать водителя для своей машины. Цены 1
22.04.2019 «Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей 3
12.02.2019 Российский сервис заказа такси «Максим» вышел на рынок Узбекистана 1
04.02.2019 «Яндекс.такси» начал блокировать водителей за превышение скорости 1
18.12.2018 «Яндекс.Такси» поможет «Лиза Алёрт» в поисках пропавших людей 1
14.12.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Мегафон» объединились, чтобы повлиять на закон о такси 1
10.12.2018 «Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango 1
06.08.2018 «Яндекс» поглотил нового разработчика ПО для таксопарков 1
15.06.2018 «Яндекс.Такси» поможет водителям общаться с иностранцами 3
20.04.2018 «Яндекс.Такси» и Skyeng обучат водителей английскому языку 1
23.03.2018 «Яндекс.Такси» тестирует авторизацию водителей по лицу и голосу 3
21.02.2017 В Шереметьево начата эксплуатация платформы «Яндекс.Такси» для аэропортов 1
09.07.2015 «Яндекс.Такси» протестирует водителей на знание русского языка 1
05.06.2015 Через «дыру» в ПО у «Яндекс.Такси» воровали заказы и переманивали водителей 1
28.05.2015 «Рос.Такси» обошлась «Яндексу» в 1 млрд рублей 1
29.01.2015 «Яндекс» купил сервис для таксопарков вместе с разработчиками 1
05.08.2013 Внедрение Call-центра Infinity 2
20.02.2013 «Связной Банк» запустил сервис мобильного эквайринга для таксопарков 1
05.12.2012 В Москве запущены первые мультимедийные такси 1
29.09.2006 Московские таксисты начнут клонировать кредитки? 1

Публикаций - 26, упоминаний - 34

Таксометр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 20
Яндекс - Росинфотех - Рос.Такси 6 4
МегаФон 9892 2
Yandex Go - Yango 28 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Google LLC 12255 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Opteum - Оптеум 4 1
Verifone 61 1
SPB Software 60 1
Компас 20 1
SellbyCell 2 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 1
VessoLink - ВессоЛинк - ВессоТел Eдиная пейджинговая 11 1
Huawei 4221 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
8983 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
1С-Рарус 935 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 903 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Visa International 1972 2
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 2
Diners Club International - платёжная система 82 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
ЕКА Топливная компания 146 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Uber 337 1
Связной Банк 105 1
Infinity Taxi 8 1
Papa John’s - Папа Джонс 17 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
РБТакси - Российская Биржа Такси 1 1
Такси 991 1 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Альфа-Банк 1868 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Татнефть 237 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
BP - British Petroleum 182 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 1
Tesla Motors 427 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 287 1
GFG - Lamoda - Купишуз 194 1
Яндекс.Лавка 279 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
Volkswagen Audi Group 223 1
Связной ГК 1384 1
American Express - Amex 335 1
Foodfox 16 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 1
Русский стандарт Банк 472 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 7
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2082 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1375 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1834 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 671 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 19
Яндекс.Авто 46 3
Яндекс.Заправки 32 2
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 51 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Яндекс.Таксометр 3 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 38 2
Яндекс.Навигатор 111 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 2
Google Android 14679 2
Яндекс.Едадил 21 1
Яндекс Метро - Yandex Metro 23 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Visa payWave 77 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 1
Яндекс.Расписания 28 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 90 1
Яндекс.Услуги 25 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 46 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 91 1
OpenStreetMap - OSM 64 1
Visa Electron 63 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
МТС для такси - МТС Smart такси 5 1
Яндекс Про 29 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Apple Pay 503 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 1
Huawei AppGallery 320 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 411 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 228 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 1
VK - Яндекс.Дзен 225 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Худавердян Тигран 91 4
Прудников Роман 4 2
Ставиская Элина 5 2
Сергеев Григорий 20 1
Раевский Алексей 77 1
Василенко Михаил 4 1
Мурадов Рустам 1 1
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
Conroy Avril - Конрой Аврил 2 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Schmidt Sebastian-Justus - Шмидт Себастьян-Юстус 5 1
Сидоров Константин 14 1
Шмаков Дмитрий 15 1
Прудников Артём 8 1
Златолинский Кирилл 1 1
Худавердян Тимур 5 1
Алексеев Илья 5 1
Гришанкова Наталья 1 1
Грашенкова Елена 2 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Израиль 2784 2
Израиль - Хайфа 56 1
Израиль - Герцлия 2 1
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 9 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 510 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 389 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Индонезия - Республика 1007 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Европа 24634 1
Казахстан - Республика 5792 1
Украина 7793 1
Грузия 1282 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Армения - Республика 2368 1
Таджикистан - Республика 910 1
Черногория 128 1
Америка Южная 868 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 17
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 12
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Английский язык 6876 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 422 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 208 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 160 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 346 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 84 1
Ergonomics - Эргономика 1688 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще