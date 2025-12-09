Получите все материалы CNews по ключевому слову
Таксометр Taximètre счётчик цены
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Таксометр и организации, системы, технологии, персоны:
|Roem.ru - Роем.ру 49 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.