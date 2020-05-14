Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти»

Все сети «Роснефти» подключатся к сервису бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки». Это более 3 тыс. АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины.

«Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет использовать технологии «Яндекс.Заправок» на своих станциях. Сейчас оплата топлива в приложениях актуальна как никогда. В период изоляции для автомобилистов это не только дополнительное удобство и экономия времени, но и способ обезопасить себя — не нужно лишний раз выходить из машины и ждать в очереди у кассы.

Пользоваться сервисом «Яндекс.Заправки» смогут обычные водители и корпоративные клиенты, включая таксистов.

Подключать бесконтактную оплату будут постепенно. Она уже стала доступна таксистам на 2748 АЗС «Роснефти» в городах России. Там они могут платить за топливо при помощи приложения «Таксометр» со встроенными «Яндекс.Заправками».

Для обычных водителей, которые пользуются приложениями «Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Заправки», доступ к бесконтактной оплате откроют в течение мая на 327 АЗС «Роснефти» и BP в Москве и Московской области. Далее подключатся остальные регионы.

«Доля водителей, которые заправляются с помощью приложений "Яндекса", за последний месяц выросла в два раза. Это значит, что автомобилисты все чаще выбирают станции с быстрой и безопасной оплатой топлива, — сказал Роман Прудников, руководитель "Яндекс.Заправок". — С нами уже работают 4150 АЗС по всей России. С присоединением "Роснефти" количество станций увеличится почти вдвое».

«Реалии современного розничного рынка требуют от АЗС не только наличия качественного моторного топлива, но и высокого уровня сервиса. Именно по этому параметру компании сегодня конкурируют между собой. Для повышения качества и скорости обслуживания клиентов "Роснефть" следует актуальным тенденциями развития рынка, активно внедряя цифровые решения. Например, такие как бесконтактная оплата топлива. Сотрудничество крупнейшей розничной сети России с одной из ведущих российских ИТ-компаний позволит достичь значительной синергии. Заправка на сети АЗС под управлением НК "Роснефть" с помощью сервиса "Яндекс.Заправки" станет быстрой и безопасной, а наши клиенты смогут получить оперативную информацию о наличии необходимого вида топлива и построить оптимальный маршрут до АЗС», — отметила вице-президент по розничному бизнесу НК «Роснефть» Аврил Конрой.

«Яндекс.Заправки» доступны в «Навигаторе», по которому ездит 21 млн российских водителей, в «Яндекс.Картах» и собственном приложении. Они также есть в бортовом компьютере «Яндекс.Авто» и «Таксометре» — приложении для таксистов. Сервисом постоянно пользуется более 900 тыс. автомобилистов. За I квартал 2020 г. через него заправились на сумму около 3 млрд руб.