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Яндекс.Расписания



11.04.2017 «Яндекс.Электрички» научились предупреждать об опозданиях пригородных поездов
07.06.2016 Новые «Яндекс.Электрички для Android помогут планировать поездки на пригородных поездах
06.03.2012 «Яндекс.Электрички» вышли на платформе Bada
28.10.2011 «Яндекс.Расписания» расширили блок расписаний электричек
11.12.2009 «Яндекс» начал показывать расписания авиарейсов
24.11.2009 «Яндекс.Расписания» научились показывать маршруты поездов на карте
30.04.2009 На «Яндекс.Расписаниях» появились расписания пригородных поездов
31.10.2008 «Яндекс.Расписания» получили новые функции
01.10.2008 «Яндекс.Расписания» сообщают цены билетов и наличие свободных мест
16.04.2008 «Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Расписания»

Публикаций - 86, упоминаний - 86

Яндекс.Расписания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4874 29
Microsoft Corporation 22176 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 5
VK - Mail.ru Group 2985 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1931 5
Samsung Electronics 9194 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 3
LG Electronics 3269 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6405 2
Intel Corporation 11118 2
Meta - Facebook 4192 2
Apple Inc 10467 2
Google LLC 9970 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1056 2
Yandex Go - Yango 11 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8672 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 407 1
Sphere 24 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 161 1
Корус Консалтинг ГК 1003 1
Netrika - Нетрика 99 1
Rambler Group - Рамблер ГК 802 1
Xiaomi 1028 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2306 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Яндекс Украина 10 1
Sony Ericsson 1106 1
Profilum - Профилум 3 1
ПСС - Платформа строительных сервисов 2 1
Kronos Incorporated 1 1
Компас 167 1
Цифровое пространство 79 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 45 1
Сбер - Цифровая Платформа 463 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 1
Huawei 3119 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7623 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 290 1
СКБ Контур 578 1
Барс груп 468 1
Яндекс.Такси 294 6
AliExpress 315 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 47 2
Ситимобил - Служба такси 132 2
Яндекс.Еда 314 2
О2О Delivery club 166 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 757 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2046 2
РЖД - Российские железные дороги 1422 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 664 1
Национальный банк Траст 129 1
Интер РАО ПАО 282 1
Точка 865 1
BMW 386 1
Uber 282 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 116 1
Carl Zeiss 292 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 107 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 613 1
Кассир.ру - Kassir.ru 15 1
Авто.ру - Auto.ru 81 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 69 1
Почта России ПАО 1833 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 4
Правительство РФ 7387 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1935 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1855 1
Москва МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 32 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1395 1
Президент Российской Федерации 3269 1
Верховный суд Российской Федерации 660 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 568 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1288 1
Федеральное казначейство России 1203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 167 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2496 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3144 5
Мобильное приложение - Mobile app 3558 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10316 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6875 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1757 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1324 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9081 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8213 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6008 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1501 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3891 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 107 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2361 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1466 2
Оцифровка - Digitization 614 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3194 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 2606 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2392 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3610 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6404 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6769 2
Умные платформы 882 2
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 356 1
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Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1259 1
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GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 311 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8856 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 685 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 817 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием 73 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 227 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 2413 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 20 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1878 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 252 1
Google Android 11758 13
Apple iOS 6323 7
Яндекс.Лавка 89 7
Яндекс Go 63 6
Google Play - Google Store - Android Market 2679 5
Яндекс.Метро 15 5
Microsoft Windows 10 11279 4
Яндекс.Диск 128 4
Apple - App Store 2389 3
VK - Mail.Ru Почта 198 3
Яндекс.Карты и Транспорт 345 3
Яндекс.Почта 107 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6043 3
Microsoft Windows Phone OS 1545 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1151 3
Яндекс.Погода 15 3
Яндекс.Маркет 498 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 286 2
VK Pay - платежная платформа 31 2
Apple macOS X - Rhapsody 1484 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Nuance Swype Keyboard 61 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 644 2
Apple iPad 3586 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 211 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 768 2
Яндекс.Телемост 54 2
Яндекс.Почта 360 15 2
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 41 2
Nokia N-series 408 2
Apple macOS 1390 1
Яндекс.Навигатор 316 1
Microsoft Skype 1900 1
Huawei AppGallery 113 1
WeChat - Мессенджер 101 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 154 1
Яндекс.Дзен 77 1
Яндекс.Недвижимость 28 1
Яндекс.Едадил 13 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Зорин Александр 50 1
Макаров Андрей 22 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 371 1
Путин Владимир 2501 1
Jobs Steve - Джобс Стив 994 1
Соколов Артем 30 1
Крюков Дмитрий 13 1
Moore Gordon - Мур Гордон 59 1
Bohr Mark - Бор Марк 2 1
Стрелова Ольга 35 1
Конозаков Павел 4 1
Абызов Михаил 66 1
Voicu Andrei - Войку Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 103632 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32447 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12013 4
Украина 5965 4
Беларусь - Белоруссия 3406 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 4
Казахстан - Республика 4399 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12759 2
Литва - Литовская Республика 537 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1213 2
Финляндия - Финляндская Республика 1696 2
Румыния 586 2
Европа 10561 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 183 1
Италия - Рим 195 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5155 1
Россия - УФО - Тюменская область 821 1
Россия - СФО - Омская область 502 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2937 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 650 1
Нидерланды 2136 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 475 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 142 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12837 1
Того - Тоголезская Республика 17246 1
Италия - Итальянская Республика 3144 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1883 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11139 1
Россия - ПФО - Казань 1981 1
Израиль 1729 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1251 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2155 1
Латвия - Латвийская Республика 687 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 57 1
Молдавия - Республика Молдова 664 1
Эстония - Эстонская Республика 692 1
Китай - Пекин - Beijing 864 1
США - Нью-Йорк 2595 1
США - Калифорния 3362 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 683 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2478 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1356 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 941 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3070 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8446 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 77 1
Эргономика 479 1
Денежные переводы 697 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 102 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7258 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 219 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1380 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2113 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1421 1
Образование в России 1897 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 2409 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 22 1
Закон Мура - Moore's law 194 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 1
РИА Новости 758 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
Коммерсантъ - Издательский дом 840 1
Mash - telegram-канал 6 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 79 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1138 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 597 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 2413 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1800 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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