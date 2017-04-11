Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Расписания
Публикаций - 86, упоминаний - 86
Яндекс.Расписания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 167 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2496 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 1
|РИА Новости 758 1
|КиноПоиск - портал о кино 126 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 840 1
|Mash - telegram-канал 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru