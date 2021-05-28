«Яндекс.путешествия» запустили продажи билетов на электрички ЦППК

В «Яндекс.электричках» — мобильном приложении «Яндекс.путешествий» — теперь можно купить билет на пригородный поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди в кассу. В приложении для Android билеты есть уже сейчас, в июне 2021 г. они появятся и на iOS. Сервис запущен совместно с «Центральной пригородной пассажирской компанией» (ЦППК).

В приложении есть билеты на все основные направления электричек Москвы и Подмосковья. Пользователи могут посмотреть цены, расписание и купить разовый билет в один конец — например, из Москвы в Переделкино или из Мытищ в Москву. Билеты продаются без выбора мест и действуют до трёх часов ночи следующих суток. Чтобы купить билет, достаточно указать пункт отправления и прибытия и выбрать дату. Это быстрее и удобнее, чем идти в кассу, особенно если мало времени.

Воспользоваться электронным билетом можно от станций, где есть турникеты или валидаторы. Для этого нужно открыть билет и сфотографировать на турникете OR-код — на экране смартфона появится штрих-код. Останется приложить его к считывателю — и можно идти на платформу. На валидаторах достаточно просто активировать билет.

«Яндекс.электрички» — популярное в России приложение с маршрутами общественного транспорта и ценами на билеты. Каждый месяц им пользуются более 2,1 млн владельцев смартфонов на Android и около 1 млн пользователей iOS.