В «Яндекс Электричках» теперь можно купить билеты на поезда дальнего следования

Приложение «Яндекс Электрички» стало удобнее: теперь пользователи могут посмотреть больше вариантов маршрута и купить билет не только на электричку, но и на ж/д поезда. Например, если нужно доехать из Твери в Москву, можно выбрать обычную электричку, которая будет идти чуть дольше, или «Ласточку» — если нужно доехать побыстрее и поработать за ноутбуком по дороге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы найти не только пригородные рейсы по нужному маршруту, нужно переключиться на вкладку «Ж/д билеты» и ввести пункт отправления и назначения. Система покажет все доступные варианты и минимальную цену билета на нужную дату. В приложении можно сразу ввести все данные пассажира и указать данные карты «РЖД Бонус». Если войти с «Яндекс ID», данные пассажира заполнятся автоматически.

Купленные билеты на ж/д рейсы будут храниться в приложении — там же, где билеты на электрички. В билете будет указано место в вагоне. Чтобы поездка на ж/д поезде состоялась, нужно будет взять с собой паспорт или другое удостоверение личности.

Новая функция уже доступна по всей России.

«Мы хотим, чтобы «Яндекс Электрички» помогали пассажирам быстро найти оптимальный маршрут и купить билет до пункта назначения — не важно, обычная электричка туда идет или ж/д поезд. Это особенно важно, если до отправления осталось мало времени — с новой функцией купить ж/д билет можно быстрее, ведь данные пассажира подтянутся автоматически, а билет на поезд сразу появится в приложении», — сказал Александр Токмаков, руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий».

Приложение работает на iOS и Android.