Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191202
ИКТ 14743
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Евдаков Кирилл


СОБЫТИЯ


03.03.2026 «Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber 1
15.10.2020 Платформа доставки «Чекбокс» привлекла инвестиции на развитие в России 1
04.05.2018 Гендиректор Qiwi залез в долг на $20 млн ради скупки акций компании 2
27.09.2007 «Русский Инвестиционный Клуб» выходит на рынок электронных платежей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Евдаков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2681 1
Yandex - Яндекс 8669 1
Google LLC 12365 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Супермаркет Платежных Систем 1 1
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 1
Uber 343 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5357 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4336 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1736 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4725 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 562 1
Оповещение и уведомление - Notification 5429 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 111 2
Google Android 14858 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3467 1
Apple iOS 8344 1
Uber Eats - UberEATs 39 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 1
Google Crowdsource 2 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 709 1
Солонин Сергей 109 1
Львов Евгений 11 1
Дуров Павел 316 1
Остапенко Владимир 1 1
Кобяков Илья 6 1
Левицкий Роман 1 1
Покровский Александр 5 1
Литвиненко Сергей 5 1
Варлашин Влад 1 1
Марков Игорь 2 1
Лопатин Владимир 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53652 3
Россия - РФ - Российская федерация 159112 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1137 1
Казахстан - Республика 5861 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Грузия 1295 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2258 1
Беларусь - Белоруссия 6096 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 1
Армения - Республика 2391 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8229 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1076 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26157 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20513 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 766 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1969 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1448 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422885, в очереди разбора - 726613.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще