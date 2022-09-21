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Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября

11 октября 2022 г. CNews проведет конференцию «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса».

11 октября 2022 г. CNews проведет конференцию «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса».

2021 г. был успешным как для рынка розничной торговли в целом, так и для онлайн-торговли в частности. Совокупная выручка лидеров рынка e-commerce Wildberries, Ozon и Aliexpress увеличилась на 89,3% и составила 1,6 трлн руб. Лидер по росту выручки — Ozon с показателем 127,1%.

Аналитики InfoLine прогнозируют, что в 2022 г. оборот розничной торговли в России снизится на 7–9%. Тем не менее, один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon заявил, что его выручка, как и планировалась, увеличится на 80%. Компания намерена изменить подход к логистическим операциям, упаковке, развивать проекты, которые генерируют дополнительную выручку, например, услуги логистики для внешнего рынка, рекламу для продавцов и внешних клиентов.

Российский рынок e-commerce

  • Каким стал 2022 г. для российского рынка онлайн-торговли?
  • Маркетплейсы vs онлайн-магазины: кто кого?
  • Удалось ли онлайн-магазинам решить логистические проблемы?
  • Перспективы развития онлайн-площадок традиционных ритейлеров.
  • Какие сервисы определяют конкурентоспособность онлайн-магазина?

Технологии и сервисы

  • Методы привлечения и удержания клиентов.
  • Быстрая и удобная доставка.
  • Многоканальная онлайн-торговля.
  • Роботы на службе e-commerce.
  • Новые возможности онлайн-выбора товаров.
  • Безопасность покупок и платежей.
  • Облачные сервисы для онлайн-ритейлеров.

Кейсы и тенденции

  • Как изменился спрос в онлайн-магазинах?
  • Интернет-продажа маркированных товаров.
  • Большие данные. Как возможность найти индивидуальный подход к покупателю?
  • Как сделать поиск товаров еще более удобным?
  • Какие онлайн-сервисы ждут от продавцов покупатели?

С докладами выступят:

Александр Иванов, президент eCommerce Russia Ассоциации (НАДТ);
Александр Горяинов, директор по информационным технологиям, СК «МАКС»;
Дмитрий Пивоваров, управляющий директор, CDEK.Shopping;
Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;
Елизавета Шмырева, бизнес-директор, Едадил;
Айгерим Исенжулова, директор по работе с клиентами, Catery;
Денис Проскурин, директор по продукту, «Автоспот»;
Дарья Лащенко, заместитель генерального директора по маркетингу, «Дамате»;
Клим Ядринцев, генеральный директор, ElytS (онлайн-бутик);
Наталия Плетнева, директор по продажам, DPD в России.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.

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