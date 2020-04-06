В «Яндекс.Картах» появились скидки на товары в супермаркетах

«Яндекс» объявил о том, что в приложении «Яндекс.Карты» теперь можно смотреть, какие скидки и акции есть в супермаркетах. Они собраны в карточках магазинов на вкладке «Каталог скидок».

На каждую скидку в каталоге можно нажать, чтобы посмотреть срок ее действия и подробную информацию о товаре. Данные в каталоге обновляются ежедневно, их предоставляет сервис «Едадил». Сейчас в приложении можно посмотреть спецпредложения 570 продуктовых сетей.

В «Картах» удобно будет искать ближайшие к дому продуктовые, посмотреть, на что сейчас там скидки, и сразу построить оптимальный пешеходный маршрут. Благодаря этому можно выбрать магазин, где есть скидки на нужные товары, и до которого придется меньше всего идти. Это особенно важно сейчас, когда рекомендуется оставаться дома и выходить только в случае необходимости.

Недавно в «Картах» также запустился раздел «Коронавирус», где рассказывают об изменениях в работе организаций и транспорта, доставке еды на дом, поиске лекарств и других полезных вещах, чтобы провести время дома.