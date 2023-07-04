Разделы

Бизнес Кадры
|

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK

Cтартовал тренировочный этап Всероссийской олимпиады по ИИ. Олимпиаду организуют Минпросвещения России и Государственный университет просвещения в партнерстве с VK. Принять участие в соревновании могут старшеклассники со всей страны. Об этом CNews сообщили представители VK.

Все этапы олимпиады состоятся на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и ИТ-чемпионатов. В прошлом году во Всероссийской олимпиаде участвовали более 13 тыс. школьников из 85 регионов.

Для участия нужно обладать базовыми навыками программирования и интересоваться сферой искусственного интеллекта. Подготовиться к олимпиаде, познакомиться с платформой All Cups и форматом задач можно в ходе тренировочного этапа: он продлится до 25 сентября 2023 г. В этот период все желающие смогут зарегистрироваться на платформе и попробовать свои силы в решении заданий с прошлой олимпиады.

«Участие в тренировочном этапе будет способствовать повышению осведомленности будущих педагогов о системах искусственного интеллекта и развитию компетенций у обучающихся в области внедрения новых технологий», — сказал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Отборочный этап Всероссийской олимпиады стартует 26 сентября 2023 г., в нем смогут принять участие школьники 8-11 классов. Участников, которые пройдут его успешно, ждут основной этап и финал. Для подготовки к каждому этапу будут доступны онлайн-занятия с экспертами методической комиссии. Задания олимпиады приближены к реальным кейсам ИТ-индустрии, в том числе задачи для них предоставляет VK. Победители и призеры олимпиады будут определены в ноябре.

«VK много лет реализует образовательные проекты, которые помогают талантливым ребятам выбрать цифровую специальность и начать карьеру в ИТ-сфере. Разработка и использование искусственного интеллекта — одно из самых актуальных направлений в индустрии. Мы рады поддержать Всероссийскую олимпиаду по ИИ, в рамках которой школьники смогут заявить о себе, и предоставляем для нее реальные бизнес-задачи, чтобы участники могли ближе познакомиться с технологиями на практике и получить новые компетенции», — отметила Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России взрывной рост спроса на программистов и сисадминов. Берут даже без опыта и образования

Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL

Ключевые ИТ-специалисты бегут из компаний. Они не хотят возвращаться из удаленки, невзирая на угрозы работодателей

Арестован бывший главред журнала «Хакер» и топ-менеджер Group-IB

«Единственный предпочтительный партнер» SAP в России растерял сотрудников и оказался в шаге от банкротства

Российскую электронику некому выпускать. Специалистов «ловят» на большие зарплаты, но они не попадаются

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще