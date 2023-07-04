Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK

Cтартовал тренировочный этап Всероссийской олимпиады по ИИ. Олимпиаду организуют Минпросвещения России и Государственный университет просвещения в партнерстве с VK. Принять участие в соревновании могут старшеклассники со всей страны. Об этом CNews сообщили представители VK.

Все этапы олимпиады состоятся на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и ИТ-чемпионатов. В прошлом году во Всероссийской олимпиаде участвовали более 13 тыс. школьников из 85 регионов.

Для участия нужно обладать базовыми навыками программирования и интересоваться сферой искусственного интеллекта. Подготовиться к олимпиаде, познакомиться с платформой All Cups и форматом задач можно в ходе тренировочного этапа: он продлится до 25 сентября 2023 г. В этот период все желающие смогут зарегистрироваться на платформе и попробовать свои силы в решении заданий с прошлой олимпиады.

«Участие в тренировочном этапе будет способствовать повышению осведомленности будущих педагогов о системах искусственного интеллекта и развитию компетенций у обучающихся в области внедрения новых технологий», — сказал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Отборочный этап Всероссийской олимпиады стартует 26 сентября 2023 г., в нем смогут принять участие школьники 8-11 классов. Участников, которые пройдут его успешно, ждут основной этап и финал. Для подготовки к каждому этапу будут доступны онлайн-занятия с экспертами методической комиссии. Задания олимпиады приближены к реальным кейсам ИТ-индустрии, в том числе задачи для них предоставляет VK. Победители и призеры олимпиады будут определены в ноябре.

«VK много лет реализует образовательные проекты, которые помогают талантливым ребятам выбрать цифровую специальность и начать карьеру в ИТ-сфере. Разработка и использование искусственного интеллекта — одно из самых актуальных направлений в индустрии. Мы рады поддержать Всероссийскую олимпиаду по ИИ, в рамках которой школьники смогут заявить о себе, и предоставляем для нее реальные бизнес-задачи, чтобы участники могли ближе познакомиться с технологиями на практике и получить новые компетенции», — отметила Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.