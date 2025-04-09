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Цифровые технологии (Trusted) ID.Trusted.Net IDM.Trusted.Net

Цифровые технологии (Trusted) - ID.Trusted.Net - IDM.Trusted.Net

ID.Trusted.Net и IDM.Trusted.Net предназначены для обеспечения единого входа (SSO) на веб-ресурсах заказчиков и централизованного управления правами доступа. Решения уже внедрены в образовательных учреждениях различных городов России. Система обеспечивает единую точку входа. В качестве способов входа можно использовать данные электронной почты, номера телефона, Yandex, VK, Mail.ru, QR-код, Active Directory и . Продукт не зависит от зарубежных решений и входит в реестр отечественного ПО (№21113 от 30.01.2024).


09.04.2025 Trusted.ID и Trusted.IDM совместимы с Dynamic Directory 1
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO 3
25.04.2024 «КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP 2
07.12.2023 OCS расширяет сотрудничество с компанией «Цифровые технологии» 3
31.07.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с РОСА «Хром» 2
26.09.2022 Продукты «Мой офис» совместимы с приложением «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи и шифрования 1

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Цифровые технологии (Trusted) и организации, системы, технологии, персоны:

Digt - Цифровые технологии 13 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 457 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 329 1
Nvidia Corp 3533 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 1
Yandex - Яндекс 7562 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13005 1
8361 1
VK - Mail.ru Group 3471 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 460 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4054 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4282 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11887 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51874 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3904 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28401 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4328 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20130 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6385 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1856 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67800 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25756 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12711 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3961 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24523 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 626 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11295 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12905 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1943 2
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 58 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1076 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4004 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7378 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15988 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1590 1
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 30 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2569 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3825 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4081 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2019 1
Repository - Репозиторий 907 1
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ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 341 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4409 1
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Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 44 4
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Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 125 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 71 1
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InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 312 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 356 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
Red Hat WildFly - Keycloak 35 1
Сидоров Александр 17 2
Герасимов Михаил 12 2
Щеглов Петр 58 1
Карпицкий Олег 72 1
Скулова Ольга 11 1
Карпенко Владимир 26 1
Смирнов Николай 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 147091 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8821 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 967 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51960 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29677 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6302 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2457 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14749 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5613 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
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