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Цифровые технологии (Trusted) ID.Trusted.Net IDM.Trusted.Net
ID.Trusted.Net и IDM.Trusted.Net предназначены для обеспечения единого входа (SSO) на веб-ресурсах заказчиков и централизованного управления правами доступа. Решения уже внедрены в образовательных учреждениях различных городов России. Система обеспечивает единую точку входа. В качестве способов входа можно использовать данные электронной почты, номера телефона, Yandex, VK, Mail.ru, QR-код, Active Directory и 1С. Продукт не зависит от зарубежных решений и входит в реестр отечественного ПО (№21113 от 30.01.2024).
Цифровые технологии (Trusted) и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидоров Александр 17 2
|Герасимов Михаил 12 2
|Щеглов Петр 58 1
|Карпицкий Олег 72 1
|Скулова Ольга 11 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Смирнов Николай 29 1
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