OCS расширяет сотрудничество с компанией «Цифровые технологии»

В рамках развития сотрудничества OCS Distribution и компания «Цифровые технологии», российский разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, договорились о заключении нового контракта на дистрибуцию. Об этом CNews сообщили представители OCS.

По его условиям дальнейшее взаимодействие будет развиваться в рамках классической трехуровневой модели дистрибуции. OCS получит более широкие полномочия на продвижение продуктов компании и будет предоставлять партнерам решения разработчика «КриптоАРМ», «КриптоАРМ ГОСТ», ID.Trusted.Net и IDM.Trusted.Net по принципу «единого окна». Помимо технических консультаций и помощи в подборе решений, специалисты дистрибьютора совместно с разработчиком планируют организовать обучение для партнеров по защите информации и использованию продуктов вендора.

В портфеле OCS представлены «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» — мультиплатформенные приложения для электронной подписи и шифрования, которые включают в себя встроенный почтовый клиент (начиная с версии 3.0). Продукты включены в реестр отечественного программного обеспечения и активно используются для подачи отчетности в электронном виде на порталах различных организаций.

ID.Trusted.Net и IDM.Trusted.Net предназначены для обеспечения единого входа (SSO) на веб-ресурсах заказчиков и централизованного управления правами доступа. Решения уже внедрены в образовательных учреждениях различных городов России.

«Информационная безопасность — одно из ключевых направлений ИТ-рынка на данный момент, интерес к продуктам в данной области растет. Развитие сотрудничества с компанией “Цифровые технологии” позволит нам активно предлагать партнерам сертифицированные российские решения для криптографической защиты информации», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution.

«Расширение сотрудничества с OCS открывает новые возможности для продвижения наших продуктов среди партнеров дистрибьютора. Это в первую очередь качественный, комплексный пресейл, профессиональная оценка потребностей рынка и возможность участия в комплексных поставках с другими вендорами», — отметил Михаил Герасимов, директор компании «Цифровые технологии».

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«Цифровые технологии» — российский разработчик и поставщик программных продуктов и решений, предназначенных для криптографической защиты информации, работы с электронной подписью, защиты данных при передаче по открытым каналам связи.

OCS Distribution — российский дистрибьютор. Региональные офисы в 23 городах России, более 7200 компаний в партнерской сети. OCS занимается как проектной, так и вольюмной дистрибуцией, а в портфель компании входит продукция 450 вендоров: от ИТ- и телеком-оборудования и ПО до бытовой техники и электроники. Компания предлагает выбор импортозамещающих решений. Дистрибьютор также предоставляет сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга.