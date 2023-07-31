«КриптоАРМ ГОСТ» совместим с РОСА «Хром»

Компания «Цифровые технологии» и НТЦ ИТ РОСА завершили тестирование совместимости приложения для использования подписи и шифрования «КриптоАРМ ГОСТ» с операционной системой РОСА «Хром» 12 Рабочая станция. По его результатам подтверждена полная совместимость и корректность работы отечественных решений, а также подписан двусторонний сертификат, подтверждающий, что пользователям в полном объеме доступны все функции продуктов. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В процессе тестирования специалисты обеих компаний провели установку и настройку программного обеспечения «КриптоАРМ ГОСТ» и «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 на ОС РОСА «Хром» 12 Рабочая станция, а также проверили работоспособность основных функций, связанных с выполнением криптографических операций. Пользователи решения «КриптоАРМ ГОСТ» смогут безопасно обмениваться и хранить документы, соблюдая все необходимые требования законодательства.

«Успешная совместная работа российских ИТ-компаний позволит обеспечить плавный переход с иностранных операционных систем на ОС РОСА «Хром» в короткие сроки с учетом сохранения привычной среды для пользователей и заказчиков бизнес-приложений. Операционные системы РОСА входят в список «флагманских» отечественных операционных систем, на которые рекомендуется ориентироваться при формировании стратегии цифрового развития», – отметил генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

«КриптоАРМ ГОСТ» ­– это универсальное мультиплатформенное решение для создания и проверки квалифицированной электронной подписи, шифрования файлов, управления цифровыми сертификатами. Начиная с версии 3, «КриптоАРМ ГОСТ» включает в себя встроенный почтовый клиент для безопасной отправки и получения сообщений, документов по каналам электронной почты.

Приложение поддерживает российские стандарты для электронной подписи и шифрования: ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015 и отечественный криптопровайдер СКЗИ «КриптоПро CSP» 5-й версии.

Возможности «КриптоАРМ ГОСТ» 3: создание и проверка электронной подписи; шифрование и расшифрование файлов; генерация ключей и создание запросов на сертификаты; подключение защищенных ключевых носителей; подключение почтовых аккаунтов; отправка и получение защищенных писем; импорт контактов и подключение адресных книг; получение документов на подпись посредством API.

РОСА «Хром» 12 рабочая станция – операционная система создана на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. ОС обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, который делает ее доступной для широкого круга пользователей. Включена в единый реестр российского ПО Минцифры России под № 1607.

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Возможности ОС РОСА «Хром»: репозиторий с 30 тыс. пакетами и библиотеками, что обеспечивает высокую гибкость и настраиваемость системы под различные задачи; собственная среда сборки, позволяющая легко создавать и управлять собственными пакетами; безопасность и защита данных благодаря поддержке современных функций безопасности; поддержка большого количества оборудования (в том числе «из коробки» – видеокарт Nvidia, множества Wi-Fi карт с помощью модулей ядра, а также Bluetooth-модулей); поддержка широкого спектра аппаратного обеспечения, в том числе архитектуры x86 и ARM.

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Научно-технический центр информационных технологий РОСА – российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы, платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК РФ для работы с конфиденциальной информацией.

Компания «Цифровые технологии» ­– российский разработчик и поставщик программных продуктов и решений, предназначенных для криптографической защиты информации, работы с электронной подписью, защиты данных при передаче по открытым каналам связи. Основные направления деятельности компании: разработка мультиплатформенных решений в области защиты данных, встраивание сертифицированных криптографических алгоритмов в прикладные бизнес-приложения. Программные средства, разработанные компанией: «КриптоАРМ», «КриптоАРМ ГОСТ», Trusted TLS, Trusted Java, ID.Trusted.Net и IDM.Trusted.Net.