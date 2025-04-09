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Trusted.ID и Trusted.IDM совместимы с Dynamic Directory

Компании ООО «Цифровые технологии» и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявили о подтверждении совместимости своих продуктов Trusted.ID и Trusted.IDM с системой управления службой каталогов Dynamic Directory. Это шаг, который расширяет перечень доступных доверенных провайдеров аутентификации для организаций, реализующих проекты по цифровой трансформации, импортозамещению и централизованному управлению доступом в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии».

Trusted.ID обеспечивает безопасную аутентификацию пользователей и позволяет организовать единый вход во все корпоративные системы. В его основе лежат технологии SSO (Single Sign-On) — механизм, при котором пользователю достаточно один раз пройти проверку личности, чтобы получить доступ ко всем необходимым сервисам без повторной авторизации, — и OIDC (OpenID Connect) — протокол идентификации, построенный поверх OAuth 2.0, позволяющий безопасно подтверждать личность пользователя через доверенные провайдеры.

Trusted.IDM дополняет это решение возможностью централизованного управления учетными записями и правами доступа, тем самым минимизируя риски несанкционированного доступа и утечки данных.

Dynamic Directory — система для управления службой каталогов, разработанная с учетом требований крупных организаций. Она автоматизирует процессы создания и контроля учетных записей, назначения прав доступа и адаптируется под изменяющиеся бизнес-задачи. Ее интерфейс и функциональность приближены к Microsoft Active Directory.

Проведенные совместные тесты подтвердили, что интеграция Trusted.ID и Trusted.IDM с Dynamic Directory осуществляется без сбоев, настраивается и упрощает работу ИТ-специалистов.

Михаил Герасимов, директор ООО «Цифровые технологии»: «Dynamic Directory — это пример того, как компании при импортозамещении получают не просто аналог с привычным интерфейсом, но и более функциональное решение. В наших продуктах Trusted.ID и Trusted.IDM провайдер Dynamic Directory используется в качестве доверенного провайдера для синхронизации учетных данных, необходимых для аутентификации. Это повышает надежность инфраструктуры и упрощает переход на отечественное ПО без потери качества».

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию АО «НТЦ ИТ РОСА»: «Для нас важно, чтобы решения партнеров эффективно работали в составе экосистемы РОСА. Подтверждение совместимости с Dynamic Directory позволяет заказчикам использовать проверенные инструменты для организации безопасного доступа и централизованного управления, сохраняя при этом привычный уровень удобства и качества. Это ключевой элемент в построении полноценных импортонезависимых ИТ-ландшафтов».

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