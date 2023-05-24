МТС потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Zoom и Microsoft Teams

МТС увеличила свою долю в Webinar до 84,25%. Всего на покупку данной платформы МТС затратила почти 2,5 млрд руб. В компании хотят сделать ее лидером российского рынка ВКС и предлагать в качестве альтернативы Zoom и Microsoft Teams.

МТС увеличила долю в Webinar

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) увеличила свою долю в сервисе видеоконференцсвязи (ВКС) Webinar с 75,5% до 84,25%. Информация об этом содержится в документах компании. Сумма сделки по покупке долии в 8,75% в Webinar составила 328 млн руб.

МТС приобрела контроль над Webinar летом 2022 г., тогда за долю в 75,5% в компании было заплачено 2,1 млрд руб. Технически сделка была оформлена путем покупки соответствующей доли в кипрском оффшоре Riandele, который является владельцем российских ООО «Вебинар» и ООО «Вебинар технологии».

Одновременно стороны заключили опционы типа call и put, позволяющие МТС выкупить оставшуюся долю в Webinar, а создателям сервиса — обязать выкупить у них оставшуюся долю. Сейчас в отношении оставшийся доли размером 15,5% в Webinar продолжают действовать call- и put-опционы. Они могут быть реализованы в 2024 и 2025 гг. в зависимости от финансовых результатов Webinar.

Финансовые показатели Webinar

Всего на скупку долей Webinar МТС к текущему моменту потратила 2,428 млрд руб. Исходя из первой сделки, весь Webinar был оценен в 2,7 млрд руб. Согласно второй сделке с МТС, общая оценка бизнеса Webinar повысилась до 3,7 млрд руб.

Фото: МТС МТС увеличила свою долю в ВКС-сервисе Webinar до 84,25%

Согласно данным базы «Контур.фокус», за 2022 г. выручка «Вебинар технологий» составила 835 млн руб., прибыль от продаж — 170,9 млн руб., чистая прибыль — 142,6 млн руб. У «Вебинар» данные показатели составили 193,5 млн руб., 27,6 млн руб. и 19,7 млн руб. соответственно.

История и продукты Webinar

Webinar был основан в 2008 г. Александром Альперном и Сергеем Ивановым. В 2012 г. Webinar объединился с проектом Comdi, основанным Дмитрием Грином и имевшим среди своих инвесторов фонд «ВТБ капитал». Так образовалась группа компаний Webinar. Правда, при объединении возникли проблемы, и с большей частью команды Comdi произошло расставание.

Webinar предлагает продукты в коробочном и облачном исполнении для ВКС и корпоративных звонков. Среди таких продуктов — платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We Study. Также подразделение группы, Comdi, обеспечивает проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе.

Интеграция Webinar и МТТ

Ранее МТС также купила компанию «Межрегиональный транзит телеком» (МТТ), сумма сделки составила 5 млрд руб. Изначально она занималась транзитом трафика сотовых операторов, но затем переориентировалась на разработку облачных решений. МТС и МТТ вместе представили облачную платформу для автоматизации общения с клиентами МТС Exolve.

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Потенциально продукты МТТ и Webinar смогут закрыть потребности корпоративных клиентов в высокочастотных коммуникациях, предложив альтернативы для уходящих с российского рынка продуктов Zoom и Microsoft Teams, отмечало ранее издание The Inc.

Планы МТС в отношении Webinar

В 2022 г. в корпоративном сегменте российские ВКС-решения занимали 45% рынка. После ухода Zoom и Microsoft клиентская база российских продуктов может расти на 30% в год. Первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин называет основными конкурентами Webinar продукты TrueCont Server и IVA technologies, у каждого из которых по 6% рынка. При этом клиентская базаWebinar, по его оценкам, за 2022 г. выросла на 44%. Конкурирующими продуктами также являются «Яндекс.телемост» и «VK звонки».

МТС намерена развивать Webinar как UCaaS-плафторму (унифицированная коммуникация как услуга), клиентам будет предложено «все в одном» — от гарантии SLA до самых передовых инструментов вроде распознавания голосовых команд и ай-трекинга (технология отслеживания расположения глаз). «За один-два года мы хотим сделать из Webinar лидера на рынке ВКС в России и полностью сопоставимый аналог Microsoft Teams, — говорит Воронин. — В Webinar будут доски для совместном работы, почтовые ящики, мессенджер и другие решения для взаимодействия множества сотрудников в едином пространстве. Также Webinar уже может «держать» 10 тыс. подключений единовременно».

До конца 2023 г. планируется довести штат Webinar до 200 человек — вдвое больше, чем было в 2022 г. Также МТС поменял модель продаж Webinar: с агентской на свою собственную. Сервис движется к «подписочной» модели, когда системные интеграторы вроде Softline, «Крока» и «Ланита» смогут встраивать его решения в свои линейки.