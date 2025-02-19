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Артеменко Ольга



19.02.2025 «МТС Линк» и Ассоциация негосударственного образования заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
13.09.2024 «МТС Линк» признан ИТ-лидером в цифровизации образования 1
23.07.2024 «МТС Линк» стала официальным сервисом платформы «Открытое образование» 1
12.10.2023 Webinar Group помогла организовать синхронный перевод для крупнейшей в Европе конференции переводчиков 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Артеменко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 330 3
НКК - Национальная платформа - 50 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4172 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1766 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Бельгия - Королевство 1150 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Европа 21805 1
Япония 13304 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
НКО - Некоммерческая организация 506 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4680 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1892 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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