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Бизнес-коммуникации
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Webinar Group помогла организовать синхронный перевод для крупнейшей в Европе конференции переводчиков

Webinar Group, российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы (входит в цифровую экосистему МТС), предоставила крупнейшей отраслевой переводческой конференции Translation Forum Russia свое ИТ-решение и обеспечила онлайн-подключение для 100 участников переводческого сообщества.

Translation Forum Russia – это крупнейшая в Европе конференция отрасли переводов и локализации, проходящая в Уфе. Ежегодно она собирает от 300 до 500 участников, включая представителей международных организаций, таких как Европейская комиссия и Информационный центр ООН, FIT Europe, Бельгийская палата переводчиков, WIPO Всемирная организация интеллектуальной собственности. В этом году в режиме онлайн в конференции приняли участие гости из Ирана, Китая, Японии, а также руководители переводческих бюро и отделов переводов, преподаватели и представители вузов со всей России.

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Webinar Group помогла обеспечить запись, трансляцию и техническое сопровождение форума. Бесперебойное подключение и сам онлайн-формат дали участникам и спикерам возможность обсудить вопросы организации переводческой деятельности в условиях неопределенности, правового регулирования современных лингвистических технологий и другие актуальные темы. Записи всех выступлений сохраняются в облаке: участники конференции могут ознакомиться с программой форума, даже если пропустили его.

«Общение с партнерами и клиентами — носителями иностранных языков — актуально для всех крупных организаций: коммерческих, НКО, вузов и госструктур. Возможные сценарии — собственные международные отраслевые конференции, обучение сотрудников компаний с привлечением зарубежных спикеров, обмен экспертизой внутри научного сообщества, межвузовские форумы. За последние несколько лет большинство подобных мероприятий переместилось из офлайна в онлайн. Актуальность приобрели цифровые инструменты для синхронного перевода, и один из них доступен на платформе Webinar. Сервис позволяет в несколько кликов организовать онлайн-мероприятие с синхронным переводом, а по его окончании поделиться с участниками ссылкой на запись, в которой можно переключать язык», — отметила Ольга Артеменко, руководитель направления по работе с организациями образования Webinar Group.

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