АСНОБР - Ассоциация негосударственного образования

Ассоциация негосударственного образования (АСНОБР) — объединение частных образовательных учреждений России. Образована в 2022 году в целях объединения усилий государства и сектора частных образовательных организаций для опережающего развития системы образования России. Деятельность направлена на объединение организаций отрасли, с одной стороны, и представление консолидированной позиции сектора в государственных органах, с другой.