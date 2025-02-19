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АСНОБР Ассоциация негосударственного образования

АСНОБР - Ассоциация негосударственного образования

Ассоциация негосударственного образования (АСНОБР) — объединение частных образовательных учреждений России. Образована в 2022 году в целях объединения усилий государства и сектора частных образовательных организаций для опережающего развития системы образования России. Деятельность направлена на объединение организаций отрасли, с одной стороны, и представление консолидированной позиции сектора в государственных органах, с другой.


19.02.2025 «МТС Линк» и Ассоциация негосударственного образования заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

АСНОБР и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
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