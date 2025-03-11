Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170526
ИКТ 13278
Организации 10420
Ведомства 1450
Ассоциации 975
Технологии 3402
Системы 25238
Персоны 73007
География 2765
Статьи 1511
Пресса 1197
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Протей НТЦ Протей Ай-Ти Инжиниринг

«ПРОТЕЙ Ай-Ти – Инжиниринг» входит в состав холдинга ПРОТЕЙ –  российского разработчика и производителя программно-аппаратных решений для сетей мобильной связи 3G/4G/LTE, фиксированной связи NGN/IMS и комплексных систем безопасности.


11.03.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
26.02.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
11.12.2024 Ситуационные центры: от мониторинга к анализу и прогнозированию 2
12.11.2024 Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Протей НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 26 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
Сумма Технологий 23 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 87 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
Telegram Group 2054 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 35 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 790 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1075 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1054 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2168 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 214 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2545 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11190 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5392 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 423 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 98 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3955 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 748 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 763 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1633 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3951 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1329 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 204 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2729 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7153 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1994 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4082 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12274 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 1
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 4 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 479 1
Григорьев Петр 4 2
Керов Вячеслав 4 2
Лапина Анна 2 2
Якимовец Валерий 4 2
Силевич Александр 2 2
Кучеров Виктор 3 2
Ефремов Александр 21 2
Попов Алексей 336 2
Дмитриев Алексей 48 2
Беляков Алексей 30 1
Щербина Олег 6 1
Гумеров Сергей 1 1
Варич Станислав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10033 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 1
Металлы - Никель - Nickel 332 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1280 1
Национальный проект 315 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4034 1
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
РАН - Российская академия наук 1891 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще