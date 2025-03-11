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Протей НТЦ Протей Ай-Ти Инжиниринг
«ПРОТЕЙ Ай-Ти – Инжиниринг» входит в состав холдинга ПРОТЕЙ – российского разработчика и производителя программно-аппаратных решений для сетей мобильной связи 3G/4G/LTE, фиксированной связи NGN/IMS и комплексных систем безопасности.
Протей НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорьев Петр 4 2
|Керов Вячеслав 4 2
|Лапина Анна 2 2
|Якимовец Валерий 4 2
|Силевич Александр 2 2
|Кучеров Виктор 3 2
|Ефремов Александр 21 2
|Попов Алексей 336 2
|Дмитриев Алексей 48 2
|Беляков Алексей 30 1
|Щербина Олег 6 1
|Гумеров Сергей 1 1
|Варич Станислав 4 1
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