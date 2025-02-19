Григорьев Петр
|19.02.2025
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
|11.12.2024
|Ситуационные центры: от мониторинга к анализу и прогнозированию 1
|12.11.2024
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября 1
Григорьев Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Кучеров Виктор 3 2
|Лапина Анна 2 2
|Силевич Александр 2 2
|Гумеров Сергей 1 1
|Варич Станислав 4 1
|Дмитриев Алексей 46 1
|Ефремов Александр 19 1
|Попов Алексей 336 1
|Якимовец Валерий 4 1
|Керов Вячеслав 4 1
|РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 16 1
|РАН - Российская академия наук 1883 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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