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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169013
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Григорьев Петр



19.02.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
11.12.2024 Ситуационные центры: от мониторинга к анализу и прогнозированию 1
12.11.2024 Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Григорьев Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 2 2
Telegram Group 2020 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 26 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1067 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2153 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3901 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7057 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1444 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12228 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 784 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1628 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4036 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1310 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 95 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
Кучеров Виктор 3 2
Лапина Анна 2 2
Силевич Александр 2 2
Гумеров Сергей 1 1
Варич Станислав 4 1
Дмитриев Алексей 46 1
Ефремов Александр 19 1
Попов Алексей 336 1
Якимовец Валерий 4 1
Керов Вячеслав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 16 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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