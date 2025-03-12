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Малютенков Сергей


12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Малютенков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

EliteBoard - Элитборд 5 1
Open Vision - Опен Вижн 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 1
Образование в России 2235 1
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
РАН - Российская академия наук 1902 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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