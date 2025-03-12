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Система распределенных ситуационных центров
Система распределенных ситуационных центров и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
|Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
|Инфокомпас 14 1
|НКК - Национальная платформа - 50 1
|ГосИнформСистемы 131 2
|Семенов Сергей 29 1
|Орловский Виктор 384 1
|Путин Владимир 3202 1
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