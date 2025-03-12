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Система распределенных ситуационных центров


12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
09.11.2021 Путин распорядился создать в России «единое информационное пространство» 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
19.10.2015 «Инфокомпас» представил экономичное решение для ситуационных центров 1
09.10.2015 Союз «ГосИнформСистемы» принял участие в создании Центра компетенций для ситуационных центров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Система распределенных ситуационных центров и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Инфокомпас 14 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 1
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