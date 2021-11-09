Путин распорядился создать в России «единое информационное пространство»

В России создадут «единое информационное пространство»

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru) 8 ноября 2021 г. и уже вступил в силу.

Документом предусматривается формирование «единого цифрового информационного пространства» с использованием существующих государственных информационных систем (ГИС) и информационных ресурсов органов публичной власти, а также инфраструктуры, которая обеспечивает их взаимодействие. К таковой, согласно тексту документа, в частности, относится система распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.

Создание единого цифрового информационного пространства в представлении авторов необходимо для повышения качества стратегического управления в стране, а также совершенствования контроля информационных потоков и более эффективного применения сведений, хранящихся в ГИС и информационных системах (ИС) организаций с госучастием. Причем должны быть обеспечены совместимость ИС участников стратегического планирования и непротиворечивость содержащихся в них данных.

Путин утвердил основы государственной политики в сфере стратегического планирования

О необходимости совершенствования стратегического планирования Путин заявил на заседании Совета Безопасности в конце сентября 2021 г. Президент тогда подчеркнул, что нужно «не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы, в том числе адаптировать к российским условиям и использовать лучший зарубежный опыт».

Национальная платформа стратегического управления

В президентском указе упоминается «единая цифровая информационно-аналитическая платформа стратегического управления Российской Федерации». Она, как следует из текста документа, нужна для сбора, комплексной аналитической обработки данных, оценки динамики реализации стратегических национальных приоритетов и документов стратегического планирования, а также информационной поддержки участников стратегического планирования при принятии управленческих решений.

Авторы документа ожидают, что платформа обеспечит оперативное информационное сопровождение стратегического управления, в том числе в режиме реального времени, и синхронизацию процессов стратегического планирования. Кроме того, она должна стать инструментом, который поможет в моделировании последствий принятия управленческих решений с использованием искусственного интеллекта.

Необходимость запуска платформы стратегического управления была отмечена в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по проблемам стратегического планирования еще в ноябре 2019 г. В сообщении пресс-службы аппарата совещательного органа тогда говорилось, что платформа «обеспечит доступ к статистическим и иным данным, объединив на основе ситуационных центров ИС федеральных органов исполнительной власти, в том числе те, развитие которых предусматривается в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика"».

Платформа упоминалась в контексте новости о создании в России информационно-аналитической системы по сбору данных для оценки состояния нацбезопасности, выявления кризисных ситуаций и негативных тенденций. Подчеркивалась важность обеспечения взаимосвязи между мониторингом состояния нацбезопасности и социально-экономического развития страны.