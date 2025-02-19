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Индексная книга (каталог) CNews*
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Антипина Елена



19.02.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» 1
03.07.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды 1
09.01.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Антипина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ООО 5 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 907 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 2
Telegram Group 2020 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Центр микроэлектроники 23 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 88 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4189 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3902 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1479 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7909 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2559 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 35 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Linux OS 10016 1
Мантуров Денис 106 1
Ким Александр 41 1
Савин Александр 10 1
Бойко Алексей 55 1
Цейко Эдуард 1 1
Калганов Владимир 1 1
Зыкин Константин 1 1
Капустин Святослав 2 1
Цейко Александр 1 1
Трушкин Константин 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 1
Китай - Тайвань 3999 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 843 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 356 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1233 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8657 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7535 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 803 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1085 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
Ведомости 1019 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 169 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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