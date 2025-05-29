BI Consult и «Норникель»» произвели миграцию с зарубежного программного обеспечения на BI платформу FineBI

В 2023 г. «Норникель» совместно с ИТ-партнером BI Consult реализовали проект по миграции аналитических отчетов (дашбордов) с платформы зарубежного вендора на платформу FineBI. В рамках проекта были разработаны аналитические приложения для экономического департамента, а также для департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности. Об этом CNews сообщили представители BI Consult.

Главными задачами проекта стали: митигация риска неработоспособности используемого ПО; изучение структуры и логики отчетов используемого ПО; воссоздание аналогичной аналитики в FineBI с учетом функционала этой платформы; сохранение внешнего вида и аналитических возможностей отчетов.

Основной работой совместной команды BI Consult и «Норникеля» стало последовательное выполнение следующих этапов:

– Оценка реализуемости дашбордов в FineBI на основании предоставленных данных из зарубежного решения, PDF-файлов и спецификаций. При этом изменения в источниках данных исключались либо минимизировались.

– Согласование альтернативной визуализации с владельцем дашборда, в случае невозможности реализации визуализации в FineBI без изменений в источнике.

– Формирование списка изменений в источниках данных и визуализации. Работы велись итерационно, с предоставлением готовых результатов по каждому дашборду.

– Определение подхода к использованию режимов spider или direct (прямое подключение к данным или работа на выгрузках из БД) для каждого дашборда с целью обеспечения баланса между производительностью и временем доставки данных.

– Разработка дашбордов в FineBI на основе утвержденных постановок, включая: настройку интерактивности графиков; выравнивание и центровку данных в таблицах и графиках; добавление тултипов (всплывающих подсказок) для упрощения анализа; оптимизацию скорости загрузки панелей с использованием переключателей для пересчета графиков.

– Разработка актуальных технических спецификаций для каждого дашборда по утвержденному шаблону.

«Норникель» при поддержке ИТ- партнера BI Consult успешно мигрировал 20 аналитических отчетов на платформу FineBI, адаптировав их под требования заказчика. Созданные дашборды полностью соответствуют функциональным и визуальным стандартам, заданным в зарубежной платформе, и разработаны с учетом возможностей FineBI.

В том числе: разработаны дашборды для департаментов с учетом согласованных требований; сформирован и утвержден список изменений в источниках данных и визуализации отчетов; подготовлена структура данных и техническая документация для всех дашбордов.

Сергей Громов, генеральный директор BI Consult: «Проект был выполнен в сжатые сроки благодаря бизнес-экспертизе, слаженной работе совместно с командой заказчика и поддержке вендора. FineBI доказала свою надежность как инструмент, который не только сохраняет, но и улучшает аналитические процессы компании».

Антон Сабурин, руководитель направления аналитики данных «Норникеля»: «Грамотное ведение проекта и высокая экспертиза технических лидеров в команде миграции – ключи к успеху в достижении поставленных целей. Ввиду схожести платформы FineBI с зарубежными аналогами удалось повторить функциональную и визуальную составляющие практически идентично. Также это позитивно повлияло на скорость миграции, что позволило сохранить непрерывность бизнеса «Норникеля». Стоит отметить, что большой объем различного функционала в дашбордах определил точки роста в развитии продукта и, благодаря клиенториентированному подходу вендора, внесение наиболее критичных доработок произошло уже по ходу проекта, а дополнительные требования были заложены в дорожную карту развития».

Схожесть функционала двух платформ помогла в кратчайшие сроки осуществить процесс миграции дашбордов, что позволило обеспечить непрерывность деятельности бизнес подразделений.

На текущий момент платформа FineBI обеспечивает сотрудников «Норникеля» инструментами для анализа данных и принятия обоснованных управленческих решений. В дальнейшем компания планирует развивать аналитическую платформу на базе SiglaVision.