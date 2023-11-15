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«Норникель» и Security Vision подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

«Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве с российским поставщиком решений в области информационной безопасности — Security Vision. Цель партнерства — усилить защиту промышленных информационных систем и данных для целостности и непрерывности производственных процессов в металлургическом производстве.

Соглашение предполагает сотрудничество в области разработки и тестирования новых решений по информационной безопасности, которые в дальнейшем можно будет интегрировать в системы управления производством «Норникеля». Это позволит компании повысить уровень защиты от киберугроз, эффективность управления рисками в сфере информационной безопасности, скорость реагирования на инциденты.

Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля», сказал: «Наша команда стремится обеспечить максимальную защиту производственных цепочек от киберугроз, поэтому мы отбираем только лучшие решения для наших систем. Мы открыты для честного и продуктивного партнерства с вендорами и поставщиками решений киберзащиты. Совместная работа с Security Vision не только открывает новые возможности для укрепления безопасности данных и целостности процессов, но и позволяет нам смелее смотреть в будущее, занимать проактивную позицию в борьбе с компьютерными преступниками».

Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision, отметил: «Это партнерство позволит нам вместе тестировать лучшие технологии и совместные наработки в реальных условиях гигантского промышленного предприятия, что является важным шагом для развития обеих компаний и не менее значимым вкладом в развитие российского рынка информационной безопасности».

Как часть сотрудничества компании также планируют совместно участвовать в международных киберсоревнованиях и разрабатывать образовательные программы для повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности.

Ранее «Норникель» и «Лаборатория Касперского» также подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит «Норникелю» повысить информационную безопасность, защитить корпоративную и промышленную инфраструктуру от таких киберугроз, как целевые, фишинговые и DDoS-атаки. Для этого специалисты компаний будут тестировать программное обеспечение и приложения, включая сценарии использования KasperskyOS, анализировать защищенность, проводить аудит событий информационной безопасности, в том числе с помощью решений «Лаборатории Касперского».

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