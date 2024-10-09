Аудитория сервиса «Доски» от «МТС Линк» выросла в 30 раз в 2024 году

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», поделилась бизнес-результатами и статистикой использования сервиса «Доски» за год с момента его приобретения. За этот период было выпущено более 30 обновлений с новыми функциями для бизнеса. Аудитория сервиса с января по сентябрь 2024 г. выросла в 30 раз. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

За год с момента заключения сделки по приобретению компанией «Вебинар Технологии» сервиса Jespo решение масштабировалось и трансформировалось в соответствии с ключевыми запросами крупного бизнеса, став неотъемлемой частью платформы унифицированных коммуникаций «МТС Линк». После ребрендинга в октябре 2023 г. сервис приобрел название «Доски».

«В августе 2024 г. самый известный сервис онлайн-досок Miro уведомил пользователей об уходе с российского рынка. После выхода этой новости многие российские вендоры запустили или анонсировали собственные аналоги. Новые продукты запускают как стартапы, так и крупные экосистемные игроки. Наш сервис появился еще в конце 2022 г., а с 2023 г. мы развиваем его в рамках платформы «МТС Линк». За это время мы изучили запросы клиентов и внедрили все необходимые функции для совместной работы и творчества на онлайн-доске. Кроме того, мы реализовали ряд возможностей, необходимых для крупного бизнеса: администрирование, логирование действий пользователей, интеграцию со «Встречами», вход по SSO. По нашим прогнозам, благодаря зрелости и функциональности нашего продукта в течение трех лет мы сможем достичь доли рынка 30% среди корпоративных заказчиков в России», — сказал руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Александр Богатов.

Изменение аудитории

Аудитория сервиса «Доски» с января по сентябрь 2024 г. выросла в 30 раз. Сегодня большая часть пользователей Досок (37%) – профессионалы в сфере ИT, включая разработчиков, продуктовых и проектных менеджеров, аналитиков, а также специалистов в области Agile и Scrum. На втором месте по доле пользователей (23%) — специалисты, ответственные за внутреннее обучение, в том числе тренеры и сотрудники корпоративных университетов. Третье место (по 4% пользовательской базы) делят маркетологи и дизайнеры (в том числе UX).

Обновленный импорт

В июне 2024 г. Минфин США выпустил распоряжение, в соответствии с которым облачные вендоры с 12 сентября не имеют права предоставлять на территории России свои сервисы. Запрет затронул самый распространенный сервис онлайн-досок Miro. В связи с этим разработчики Досок направили основные ресурсы на совершенствование импорта проектов из этого сервиса. В сентябре 2024 г. импорт был полностью изменен: была запущена новая технология, позволяющая создавать резервную копию досок Miro. Копия позволяет сохранить 100% контента. Количество досок, доступных для резервного копирования, не ограничивается даже в бесплатной версии «Досок» от «МТС Линк». Пользователи могут сохранить все свои доски Miro и продолжить работать в них сразу либо позднее при наступлении такой необходимости.

Расширение функциональности

В сервис были добавлены шаблоны для всех распространенных сценариев совместной работы в онлайн-досках, в том числе планирования, мозговых штурмов, составления дорожных карт и проведения исследований CustDev. Самым популярным шаблоном стала ретроспектива (шаблон для анализа результатов проектов). Ежедневная работа в сервисе стала комфортнее благодаря таким функциям, как поиск по словам на доске, добавление кликабельных ссылок, поиск по названию досок. Также в сервисах появились новые виджеты, например, майнд-карты, таблицы и карточки.

Отвечая на запросы крупного бизнеса, разработчики уделяют особое внимание безопасности сервисов, удобному администрированию и интеграции с другими элементами экосистемы «МТС Линк». В «Досках» доступен раздел «Организация», который позволяет назначать администратора от компании-заказчика. Администратор получает права на создание команд и управление правами пользователей из своей компании. Также реализовано логирование действий пользователей. Сервис Доски интегрирован с решениями «Встречи» и «Вебинары» от «МТС Линк»: совместная работа над онлайн-досками доступна прямо в окне встречи или вебинара без необходимости заново вводить логин и пароль — в решениях «МТС Линк» доступен вход по технологии SSO.

«Инструмент визуализации – это важная часть планирования, контроля выполнения и других рабочих процессов. Среди крупных инициатив, реализованных нами в «Досках» от «МТС Линк» – проведение фасилитационной сессии для удаленных сотрудников и организация серии стратегических сессий для пяти команд разработки подразделения в X5 Tech, которыми я руковожу. Хотелось бы отметить технологическую зрелость и большой прогресс сервиса, который сейчас позволяет визуализировать и отслеживать прогресс, а также реализовывать разнообразные профессиональные сценарии за счет удобных виджетов и полезных шаблонов», — сказал начальник управления централизованного мониторинга X5 Group Александр Лукиных.