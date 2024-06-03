Х5 Group разработала и начала в начале 2024 года промышленное внедрение собственной системы управления складами Nexus WMS (Warehouse Management System), автоматизирующую складские бизнес-процессы. Это программное решение для управления складскими операциями от момента, когда товары попадают на распределительный центр (РЦ) и до того, как они его покидают. Таким образом компания полностью заместила систему управления складами иностранного вендора, который покинул российский рынок. Система является собственной разработкой X5 Tech, IT-компании в составе группы.