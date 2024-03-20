В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из США

В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из СШАХ5 Group заменила иностранные системы складского менеджмента на свою систему Nexus WMS, автоматизирующую весь процесс от поступления товара на РЦ до его отгрузки. Это разработка «Х5 Технологии», ИТ-компании в составе группы.
Собственная система X5 по управлению складами
Компания Х5 Tech - основной цифровой партнер торговых сетей и бизнесов X5 Group, которая управляет сетью магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», разработала собственную систему управления складами Nexus WMS (Warehouse Management System), автоматизирующую складские бизнес-процессы.
Nexus WMS пришла на замену ушедшим из России американским WMS-системам — это Exceed, разработанная американскими компаниями EXE Technologies и Manhattan от компании Manhattan Associates, которые компания использовала в сетях магазинов «Пятерочка» и «Перекресток».
О системе
Nexus WMS — это программное решение для управления складскими операциями от момента, когда товары попадают на распределительный центр (РЦ) и до того, как они его покидают.
Система WMS является ключевым инструментом в управлении цепочками поставок, который способствует повышению эффективности складских процессов, обеспечивает текучесть товаров и прозрачность всех запасов компании, находящихся на распределительном центре. Эта система также позволяет сэкономить время складскому персоналу за счет уменьшения числа операций и минимизации ошибок, которые могут привести к дополнительным расходам.
Причина разработки собственной системы
Управляющий директор «Х5 Технологии» Антон Мироненков рассказал, что после ухода с рынка иностранных вендоров и анализа имеющихся альтернатив, компания столкнулась с тем, что российские решения не покрывают на 100% потребности бизнеса в части объема, нагрузок, скорости, масштаба и устойчивости. «Более того, мы всерьёз задумались о возможности комплексного расширения функционала, в том числе, для целей автоматизации и роботизации наших РЦ. Поэтому мы пришли к необходимости разработки собственной системы. И я с уверенностью могу сказать, что у нас получилось создать систему управления складами мирового класса на уровне передовых европейских и американских аналогов».
Как проходила разработка
Пресс-служба компании X5 Group сообщила CNews, что в разработке участвовало 135 человек из команды X5, 40-45 человек из которых занимались бэк разработкой и 20 фронт разработкой. На вопрос издания о привлечении аутсорсеров к разработке компания ответ не дала.
Процесс разработки длился один год и восемь месяцев, а технологический стек системы состоял из: языка Java, JavaScript-библиотеки React js, решения Kubernetes, брокера сообщений Kafka и платформы автоматизации рабочих процессов Kamunda.
На данный момент Nexus WMS внедрена на четырех распределительных центрах розничной сети «Пятерочка» в Обнинске, Екатеринбурге, Краснодаре и Омске, а также на одном распределительном центре сети «Перекрёсток» в Воронеже. По словам представителей компании система Nexus WMS уже является стандартом для новых распределительных центров Х5. А завершение тиражирования новой WMS на все РЦ «Перекрестка» и «Пятерочки» к началу 2026 г.
Планы X5 на роботизацию складов
Х5 Group сообщают, что около 85% всех складских операций в компании переведены на новую систему, включая приемку товара, голосовую комплектацию, внутреннюю маршрутизацию и резервирование, погрузку транспорта, работу с документами прихода и отгрузки и другие. В процессе анализа функционала новой системы были обнаружены дополнительные возможности для оптимизации бизнес-процессов, что уже привело к увеличению производительности работы распределительного центра. Например, процесс резервирования товара для комплектации на отгрузку в Nexus WMS ускорился в 3 раза.
Представитель пресс-службы компании пояснил CNews, что потребность в автоматизации была одним из ключевым факторов при принятии решения о старте разработки новой системы. Nexus WMS будет служить основой для системного контура по управлению роботизированными распределительными центрами.