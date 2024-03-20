В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из США

Собственная система X5 по управлению складами

Компания Х5 Tech - основной цифровой партнер торговых сетей и бизнесов X5 Group, которая управляет сетью магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», разработала собственную систему управления складами Nexus WMS (Warehouse Management System), автоматизирующую складские бизнес-процессы.

Nexus WMS пришла на замену ушедшим из России американским WMS-системам — это Exceed, разработанная американскими компаниями EXE Technologies и Manhattan от компании Manhattan Associates, которые компания использовала в сетях магазинов «Пятерочка» и «Перекресток».

О системе

Nexus WMS — это программное решение для управления складскими операциями от момента, когда товары попадают на распределительный центр (РЦ) и до того, как они его покидают.

Система WMS является ключевым инструментом в управлении цепочками поставок, который способствует повышению эффективности складских процессов, обеспечивает текучесть товаров и прозрачность всех запасов компании, находящихся на распределительном центре. Эта система также позволяет сэкономить время складскому персоналу за счет уменьшения числа операций и минимизации ошибок, которые могут привести к дополнительным расходам.

Причина разработки собственной системы

Управляющий директор «Х5 Технологии» Антон Мироненков рассказал, что после ухода с рынка иностранных вендоров и анализа имеющихся альтернатив, компания столкнулась с тем, что российские решения не покрывают на 100% потребности бизнеса в части объема, нагрузок, скорости, масштаба и устойчивости. «Более того, мы всерьёз задумались о возможности комплексного расширения функционала, в том числе, для целей автоматизации и роботизации наших РЦ. Поэтому мы пришли к необходимости разработки собственной системы. И я с уверенностью могу сказать, что у нас получилось создать систему управления складами мирового класса на уровне передовых европейских и американских аналогов».

Как проходила разработка

Пресс-служба компании X5 Group сообщила CNews, что в разработке участвовало 135 человек из команды X5, 40-45 человек из которых занимались бэк разработкой и 20 фронт разработкой. На вопрос издания о привлечении аутсорсеров к разработке компания ответ не дала.

Процесс разработки длился один год и восемь месяцев, а технологический стек системы состоял из: языка Java, JavaScript-библиотеки React js, решения Kubernetes, брокера сообщений Kafka и платформы автоматизации рабочих процессов Kamunda.

На данный момент Nexus WMS внедрена на четырех распределительных центрах розничной сети «Пятерочка» в Обнинске, Екатеринбурге, Краснодаре и Омске, а также на одном распределительном центре сети «Перекрёсток» в Воронеже. По словам представителей компании система Nexus WMS уже является стандартом для новых распределительных центров Х5. А завершение тиражирования новой WMS на все РЦ «Перекрестка» и «Пятерочки» к началу 2026 г.

Планы X5 на роботизацию складов

Х5 Group сообщают, что около 85% всех складских операций в компании переведены на новую систему, включая приемку товара, голосовую комплектацию, внутреннюю маршрутизацию и резервирование, погрузку транспорта, работу с документами прихода и отгрузки и другие. В процессе анализа функционала новой системы были обнаружены дополнительные возможности для оптимизации бизнес-процессов, что уже привело к увеличению производительности работы распределительного центра. Например, процесс резервирования товара для комплектации на отгрузку в Nexus WMS ускорился в 3 раза.

Представитель пресс-службы компании пояснил CNews, что потребность в автоматизации была одним из ключевым факторов при принятии решения о старте разработки новой системы. Nexus WMS будет служить основой для системного контура по управлению роботизированными распределительными центрами.