Х5 обучит сотрудников на курсе цифровой доступности от VK

X5 Group, ведущая российская продуктовая розничная компания, при поддержке VK запускает для сотрудников курс по цифровой доступности сервисов и услуг. Это поможет ИT-специалистам компании разрабатывать и адаптировать все цифровые продукты с точки зрения инклюзивности, а значит делать их максимально доступными и удобными для всех категорий пользователей. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

В России живут около 50 млн человек, которым нужны цифровые решения с максимально удобным и понятным интерфейсом, специальными возможностями просмотра контента, возможностью быстро сделать заказ. Зачастую все люди сталкиваются с временными или ситуативными ограничениями. Повышение цифровой доступности помогает людям пользоваться сервисами в те моменты, когда их возможности ограничены — например, когда заняты руки. Инклюзивные цифровые решения помогут всем категориям наших клиентов, совершать покупки и пользоваться технологическими инновациями в равной степени удобства, скорости и комфорта.

«Мы убеждены, что доступность цифровых сервисов — не просто требование времени, а стратегическая инвестиция в будущее компании и наших клиентов. Новый курс от VK для технических специалистов Х5 позволит лучше понять потребности всех категорий пользователей и интегрировать принципы инклюзивности на каждом этапе разработки. Это не только соответствует нашим высоким стандартам работы, но и создает прочную основу для формирования цифровых решений, удобных и понятных каждому», — сказал Александр Костин, управляющий директор X5 Tech.

Партнером запуска выступила VK. Компания регулярно обновляет собственные сервисы, технологии и цифровые решения, адаптируя их для максимального количества пользователей, включая людей с инвалидностью и особенностями восприятия.

«Мы создавали систему курсов по цифровой доступности, чтобы продукты холдинга VK обменивались знаниями и внедряли лучшие практики в свои сервисы. В процесс работы над инклюзией сервисов вовлечены сотрудники разных ролей, поэтому программа курса содержит полезные материалы для продуктовых менеджеров, разработчиков, дизайнеров, исследователей, тестировщиков. Мы рады, что наша экспертиза востребована и за пределами VK, и все больше компаний подключаются к инициативе создания инклюзивной цифровой среды, поэтому с удовольствием поделились собственными курсами с Х5 Group», — сказала Оксана Фетисова, директор по обучению и развитию VK.

Развитие культуры инклюзивности через создание адаптивных магазинов и сервисов — одна из ключевых задач стратегии устойчивого развития Х5. Так, например, в августе 2024 г. компания обновила X5ID — единую учетную запись для сервисов и бизнесов X5 Group, а также ряда партнеров. Теперь анкета для новых пользователей содержит вопросы о специальных потребностях, например, пользователь может отметить следующее: «передвигаюсь на коляске», «общаюсь на русском языке жестов», «общаюсь в переписке» и прочие важные особенности.

За полгода анкету обновили почти 200 тыс. человек, почти половина из них указали на сложности с чтением и пониманием текста, необходимость использования аудиоформата или шрифта Брайля. Такая информация помогает Х5 адаптировать сервисы и персонализировать предложения под специальные потребности клиентов, сделав их доступными для всех.