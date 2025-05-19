X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года

Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 г., по данным информационного агентства «Инфолайн». Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Оборот бизнеса X5 Digital, отвечающего за цифровые продажи и доставку, в I квартале 2025 г. составил 78,2 млрд руб., увеличившись на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. За этот период пользователи оформили более 44 млн заказов. В пиковый день февраля количество заказов превысило 598 тыс.

Ранее, по итогам IV квартала 2024 г., Х5 также стала лидером на рынке онлайн-продаж FMCG. Тогда оборот составил 67,6 млрд руб., что на 48,9% больше, чем годом ранее, а общее число заказов за 2024 г. превысило 119,5 млн.

Сохранение лидерства второй квартал подряд стало возможным благодаря системной реализации стратегии X5 Digital, направленной, в том числе, на масштабирование географии доставки, а также технологическое развитие сборки и доставки товаров, что позволяет ускорять процессы и улучшать клиентский опыт.

«Наибольшую значимость для нас имеет тот факт, что нам удалось выстроить экономическую модель, которая позволяет масштабировать бизнес, показывать высокую эффективность и осуществлять инвестиции в развитие технологий доставки. Это касается и платформы для клиентов, и проектов автоматизации нашей операционной деятельности. Наша цель — устойчивый рост бизнеса с упором на эффективную экономическую модель, развитие сервиса доставки и улучшение клиентского опыта», — сказал Сергей Паньков, управляющий директор X5 Digital.

На конец I квартала 2025 г. доставка продуктов и товаров повседневного спроса осуществлялась из более 9500 магазинов Х5 (в том числе 7908 магазинов «Пятерочка», 883 супермаркетов «Перекресток» и 747 дискаунтеров «Чижик»), а также из более 40 дарксторов в 73 регионах России.