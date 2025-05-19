Разделы

Интернет E-commerce
|

X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года

Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 г., по данным информационного агентства «Инфолайн». Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Оборот бизнеса X5 Digital, отвечающего за цифровые продажи и доставку, в I квартале 2025 г. составил 78,2 млрд руб., увеличившись на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. За этот период пользователи оформили более 44 млн заказов. В пиковый день февраля количество заказов превысило 598 тыс.

Ранее, по итогам IV квартала 2024 г., Х5 также стала лидером на рынке онлайн-продаж FMCG. Тогда оборот составил 67,6 млрд руб., что на 48,9% больше, чем годом ранее, а общее число заказов за 2024 г. превысило 119,5 млн.

Сохранение лидерства второй квартал подряд стало возможным благодаря системной реализации стратегии X5 Digital, направленной, в том числе, на масштабирование географии доставки, а также технологическое развитие сборки и доставки товаров, что позволяет ускорять процессы и улучшать клиентский опыт.

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

«Наибольшую значимость для нас имеет тот факт, что нам удалось выстроить экономическую модель, которая позволяет масштабировать бизнес, показывать высокую эффективность и осуществлять инвестиции в развитие технологий доставки. Это касается и платформы для клиентов, и проектов автоматизации нашей операционной деятельности. Наша цель — устойчивый рост бизнеса с упором на эффективную экономическую модель, развитие сервиса доставки и улучшение клиентского опыта», — сказал Сергей Паньков, управляющий директор X5 Digital.

На конец I квартала 2025 г. доставка продуктов и товаров повседневного спроса осуществлялась из более 9500 магазинов Х5 (в том числе 7908 магазинов «Пятерочка», 883 супермаркетов «Перекресток» и 747 дискаунтеров «Чижик»), а также из более 40 дарксторов в 73 регионах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

«Яндекс» оживит бренд, закрытый 10 лет назад. На его базе создадут «убийцу» Shopify

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153