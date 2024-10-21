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X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment

Х5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», а также рядом цифровых бизнесов, намерена построить новое решение для оптимизации запасов в рамках масштабной цифровой модернизации управления цепями поставок. Оно станет заменой действующей системе, которая уже достигла своего лимита в условиях роста торговых сетей. В качестве одного из основных компонентов для нового решения был выбран продукт для оптимизации запасов Rubbles Replenishment от Rubbles, российского разработчика ПО для банков, ритейла и промышленности. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Ожидается, что использование Rubbles Replenishment в качестве исходной точки для разработки новой системы по оптимизации запасов позволит команде X5 Tech, ИT-компании в составе Х5 Group, на год сократить time-to-market. Продукт в своем исходном виде закрывает более 60% требований торговой сети по функционалу. Кроме того, Rubbles Replenishment по архитектурным свойствам схож с другими решениями для управления бизнес-процессами ритейлера. Это облегчит и ускорит интеграцию строящейся системы в ИТ-ландшафт сети.

«Функционал Rubbles Replenishment позволяет закрыть весь комплекс задач по формированию плана пополнения запасов. Его главная ценность – алгоритм пополнения, помогающий обеспечивать оптимальный уровень запасов на всех звеньях цепи, чтобы гарантировать лучший сервис для покупателей при меньших затратах со стороны ритейлера. Мы рады, что технологии и опыт, который мы заложили в свой продукт, найдут свое применение в решении для лидера российского розничного рынка», – отметил Александр Зараковский, руководитель направления по работе с Retail, FMCG и QSR компании Rubbles.

В рамках сделки Х5 Group приобрела исходный код Rubbles Replenishment с возможностью оформления исключительных прав на новую систему с использованием этого продукта. Команда Rubbles уже провела обучение разработчиков ритейлера по особенностям его строения и работы.

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В решении X5 Tech будет реализован ряд функциональных доработок и изменений, таких как: возможность использовать многокомпонентный прогноз спроса, учет расписаний узлов логистической цепи для унификации сетей группы компаний, оптимизация запасов для динамической цепочки поставок с несколькими источниками, а также разработаны собственные интерфейсы бизнес-пользователей для управления политиками пополнения и корректировки запасов. В планах X5 Tech запустить новое логистическое решение во II квартале 2025 г. в пилотном режиме и выйти в полноценный тираж в I квартале 2026 г.

«Оптимизационная система управления запасами – один из наиболее значимых инструментов для управления цепочками поставок. Она помогает сокращать риски отсутствия товаров в конечной точке продаж и повышает эффективность использования оборотного капитала. Учитывая критичность этого решения для бизнеса, мы заинтересованы в скорейшей его реализации и запуске в эксплуатацию. Покупка кода Rubbles Replenishment практически в два раза ускорит разработку новой системы», – сказала Елена Фатыхова, начальник управления развития систем прогнозирования и пополнения X5 Tech.

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