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Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур
X5 Retail Group завершила миграцию всех своих 11 SAP-систем в собственный российский ЦОД из зарубежного дата-центра. Специалистам X5 и SAP удалось перенести SAP ERP с базой данных 150 ТБ без остановки бизнес-процессов.

Массивная миграция ИТ-систем

Как сообщили CNews в X5 Retail Group, компания совместно с SAP завершила масштабный проект миграции своих ИТ-систем в российский ЦОД. По данным компании, функциональная структура проекта включала 11 систем, в том числе, SAP ERP, с суммарным объемом данных порядка 150 ТБ.

Итогом проекта миграции стало создание в России новой ИТ-инфраструктуры X5 Retail Group для SAP ERP и других ИТ-систем. В компании также заявили, что в связи с консолидацией всех ИТ-систем в России запланировано завершение эксплуатации европейского ЦОДа.

«В рамках одной из крупнейших на российском рынке миграций мы перевели 11 SAP-систем, на которых каждую секунду работает весь бизнес Х5, – сказал Андрей Звеков, директор по инфраструктуре бизнес-единицы «Х5 технологии». – На новое оборудование было переведено около 2000 интеграционных потоков, через которые системы обмениваются данными. Общее число всех специалистов, участвующих в реализации проекта, достигало 120 человек».

Новая инфраструктура с запасом прочности

По данным Х5 и SAP, реализованный проект – единственный опыт подобного масштаба, когда миграция SAP ERP с такой большой базой данных произведена незаметно для бизнес-подразделений, с соблюдением непрерывности процессов и без их остановки.

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X5 Retail перенесла все свои ИТ-системы в российский ЦОД

«Переезд одной из крупнейших в мире инсталляций SAP ERP — уникальный проект для российского рынка как с точки зрения объема перенесенной базы данных, так и с точки зрения скорости миграции без остановки основных бизнес-процессов, – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS. – Проект был реализован силами большой команды, эксперты SAP были привлечены еще на этапе планирования проекта и далее предоставляли ресурсы, экспертизу и поддержку на всех этапах миграции».

Как сообщили CNews в X5 Retail, в процессе миграции на новую инфраструктуру также было произведено обновление операционных систем и другого корпоративного ПО. Новая ИТ-инфраструктура спроектирована и создана с расчетом на «достаточный запас производительности для стабильной работы информационных систем в высокие сезоны», пояснили в X5 Retail.

По словам Андрея Звекова, новая, более надежная ИТ-инфраструктура, созданная в российском ЦОДе компании, обеспечивает «достаточный запас производительности для стабильной работы информационных систем в высокие сезоны следующих двух лет».

В настоящее время ИТ-инфраструктура X5 Retail Group включает такие системы SAP, как SAP for Retail, SAP ERP HCM, SAP BW/4HANA, SAP BPC, SAP Mobile Documents, SAP BI, SAP PI, SAP ERP и другие.

В конце августа X5 Retail Group сообщила о начале интеграции в свою ИТ-систему платформы для хранения и обработки данных SAP HANA в облачной среде SAP HANA Enterprise Cloud на ресурсах ЦОД SAP в Москве. Внедрение обеспечит ритейлеру получение отчетности о торговых операциях практически без задержки – с разницей в 30 минут, в то время как ранее для оперативного анализа были доступны данные только за предыдущий день.

По итогам III квартала 2020 г. X5 Retail Group объявила о росте выручки на 15,3% год к году до 486,6 млрд руб., при этом чистая прибыль компании составила 7,8 млрд руб.



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