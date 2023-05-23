LogistiX автоматизировала работу автотранспортного парка Akfa Logistics

LogistiX, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, транспортом и производством, завершил проект внедрения системы управления транспортом Lead TMS в одном из частных промышленных холдингов Узбекистана – Akfa Logistics. По результатам проекта была обеспечена автоматизация работы автопарка численностью более 100 единиц транспорта.

«В 2022 г. в связи с высокой динамикой развития нашего бизнеса мы приняли решение внедрить автоматизированную систему управления транспортом с нуля, поскольку прежний подход к организации логистических процессов в компании уже не мог обеспечить растущие объемы транспортных потоков, – отметил лидер проекта Сергей Шадрин, советник генерального директора по операционным вопросам компании Akfa engineering and management. – Уже на первых этапах использования системы вкупе с рядом административных мер мы получили экономию на транспортных расходах порядка 25% и продолжаем повышать этот показатель».

Решение Lead TMS позволило организовать в Akfa систему централизованного создания и обработки заявок, заданий, выбора цепи поставок и доступности транспорта, формирования рейсов, приема, транспортировки и сдачи грузов.

Помимо этого, в рамках проекта была обеспечена функциональность для проведения пред- и пострейсового медицинского осмотра сотрудников, осмотра ТС, регистрации договоров и проведения взаиморасчетов по заключенным соглашениям. В процессе внедрения была реализована интеграция с SAP PI, API «Яндекса» и сервисом мониторинга транспорта Wialon.

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«Lead TMS – это хорошо сбалансированная система, способная закрыть задачи большинства компаний «здесь и сейчас», – отметил Дмитрий Блинов, основатель и управляющий директор ГК LogistiX. – Решение является неотъемлемой частью нашей цифровой экосистемы продуктов для управления складом, транспортом и производством».