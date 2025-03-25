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LogistiX LEAD TMS
LogistiX LEAD TMS и организации, системы, технологии, персоны:
|LogistiX - Логистикс-Тех 73 4
|SAP SE 5305 2
|VeeRoute - Виироуте 3 1
|Ред Софт - Red Soft 748 1
|Yandex - Яндекс 7509 1
|1С 8339 1
|Галактика - Корпорация 1472 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 1
|Блинов Дмитрий 43 3
|Шадрин Сергей 3 1
|Рустамов Рустам 422 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
|Узбекистан - Республика 1756 2
|Азия Средняя - Среднеазиатский регион 279 1
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