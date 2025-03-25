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LogistiX LEAD TMS


25.03.2025 LogistiX вышла на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона 1
27.11.2023 Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане 1
30.05.2023 Система управления транспортом Lead TMS FX включена в реестр российского ПО 2
23.05.2023 LogistiX автоматизировала работу автотранспортного парка Akfa Logistics 1
14.04.2023 Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

LogistiX LEAD TMS и организации, системы, технологии, персоны:

LogistiX - Логистикс-Тех 73 4
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