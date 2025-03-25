Разделы

Бизнес
|

LogistiX вышла на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона

Компания LogistiX, российский разработчик ИТ-решений для управления логистикой, объявила о выходе на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через эксклюзивное партнерство с индийской компанией-интегратором LogNRG. Это решение укрепляет позиции компании на международной арене и открывает доступ к одному из самых динамичных рынков мира.

Партнерство с LogNRG позволит предложить индийским компаниям решения для оптимизации логистических процессов. В рамках сотрудничества будет создан центр компетенций по внедрению, сопровождению и поддержке продуктов LogistiX в АТР.

Помимо профессиональных систем управления складом (LEAD WMS) и перевозками (LEAD TMS), локальному рынку будет предложена экспертиза в логистическом консалтинге для оптимизации текущих и проектировании новых складов. Это особенно важно для Индии, где растущая экономика и увеличение объёмов торговли требуют современных подходов для управления цепочками поставок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запущено мощное производство, выпускающее ноутбук каждые 2,5 минуты

В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию

На банкротство подала компания 23andMe, пионер массовых тестов ДНК, основанная бывшей женой Сергея Брина

Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще