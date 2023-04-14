Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС»

ГК Logistix, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, транспортом и производством, и разработчик одной из самых популярных отечественных операционных систем «Ред софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве, в рамках которого провели успешное тестирование на совместимость своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Таким образом, все продукты платформы LEAD прошли тестирование в среде «Ред ОС» в стандартной конфигурации. Результаты нагрузочных тестов подтвердили их полную совместимость с операционной системой. Теперь заказчики решений LogistiX для управления складом, транспортом и производством могут быть уверены в корректной работе продуктов LEAD WMS, LEAD TMS и LEAD MES на «Ред ОС».

«Ред ОС является одной из лидирующих операционных систем в России, сертифицированной для работы с государственными органами, - отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор LogistiX. – Партнерство с «Ред софт» стало логичным шагом, который позволит нашим клиентам ускорить решение задач по импортозамещению».

«Ред ОС универсальна в использовании за счет своей экосистемы. Однако дальнейшее развитие в этом направлении требует расширения сети технологических партнеров и регулярное тестирование на совместимость с их продуктами. Благодаря сотрудничеству с ГК LogistiX пользователи «Ред ОС» могут использовать все продукты платформы LEAD», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 3751).

LEAD WMS — это кроссплатформенная система управления складом, предназначенная для эксплуатации на складах торговых, производственных предприятий и логистических операторов. Система способна обрабатывать 5 млн строк отгрузки в сутки, обеспечивать глубокую интеграцию с информационными системами («1С», SAP, «Галактика», Axapta, Microsoft Dynamics и др.) и работать без потери актуальности более 10 лет. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от Минцифры. Имеет сертификат соответствия национальному стандарту «ГОСТ Р 59282-2020. Системы управления складом. Функциональные требования».

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LEAD TMS — это модульная адаптируемая система управления транспортом для гибкого автоматического планирования рейсов, расчета плановых и фиксации фактических расходов на их выполнение, мониторинга выполнения рейсов и датчиков транспортного средства в реальном времени. Система дает возможность использовать статистические данные о ситуации на дорогах для расчета продолжительности рейса («пробки»), интегрируется с транспортными компаниями по API (DPD, ПЭК), а также позволяет создавать тарифные «сетки» без API для расчета цены транспортировки.

LEAD MES — профессиональная система управления производством, позволяющая за счет гибкой интеграции с промышленным оборудованием снизить продолжительность производственного цикла до 45%, сократить объемы незавершенного производства до 24%, дефекты выпускаемой продукции – до 18%. Система дает возможность формировать детальные нормативы операций с фиксацией времени выполнения, передавать данные в КИС для учета КТУ и «внутреннего биллинга операций», собирать статистику по эксплуатации и загрузке оборудования, отслеживать равномерность производства и корректировать его в соответствии установленным планом работ.

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Группа компаний LogistiX, основанная в 2004 г., является российским разработчиком и интегратором профессиональных систем управления складом, транспортом и производством. В портфеле LogistiX – 19 лет экспертизы, более 350 проектов, инновационные разработки, профессиональный консалтинговый ресурс, а также методическая составляющая, постоянно дополняемая и улучшаемая учебно-методическим подразделением.