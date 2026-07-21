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VeeRoute Виироуте

VeeRoute - Виироуте

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 52 500 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 52 500 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 52 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.07.2026 ТК «Кит» запустила систему автоматической маршрутизации на базе технологии Veeroute 1
30.05.2023 Система управления транспортом Lead TMS FX включена в реестр российского ПО 1
01.02.2022 Как искусственный интеллект и оптимизация помогают управлять наличными 1
23.06.2014 ФРИИ объявил об pre-seed инвестициях в 24 проекта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

VeeRoute и организации, системы, технологии, персоны:

LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
Flowwow - Флаувау 36 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Wowworks - Вауворкс РУ 2 1
Oppty 2 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
КИТ.ТК - КИТ: Транспортная Компания 2 1
ФРИИ Акселератор 59 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 2
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2144 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1027 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9377 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2309 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2097 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13571 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 203 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 482 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2401 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5154 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1387 1
HRM - Расчет отпуска 852 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1522 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3795 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7165 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 783 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1208 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Linux OS 11489 1
LogistiX LEAD TMS 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1752 1
Microsoft Windows 16852 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 736 1
Unim Histology 3 1
Варламов Кирилл 42 1
Калаев Дмитрий 27 1
Блинов Дмитрий 49 1
Базалей Наталья 15 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 2
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1408 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8903 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3016 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1319 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
Финансовый сектор - Инкассация 41 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11257 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
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