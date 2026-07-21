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VeeRoute Виироуте
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 52 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
VeeRoute и организации, системы, технологии, персоны:
|LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
|Flowwow - Флаувау 36 1
|Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
|Wowworks - Вауворкс РУ 2 1
|Oppty 2 1
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
|ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
|КИТ.ТК - КИТ: Транспортная Компания 2 1
|ФРИИ Акселератор 59 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Linux OS 11489 1
|LogistiX LEAD TMS 5 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1752 1
|Microsoft Windows 16852 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 736 1
|Unim Histology 3 1
|Варламов Кирилл 42 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Блинов Дмитрий 49 1
|Базалей Наталья 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.