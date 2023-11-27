Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане

Группа компаний LogistiX, российский разработчик и интегратор профессиональных систем управления складом, транспортом и производством, автоматизировала склад для хранения готовой продукции — пластикового оконного профиля — площадью 12 тыс. кв. м. одного из самых крупных частных промышленных холдингов Узбекистана — Akfa Building Materials. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

До внедрения LEAD WMS все операции на объекте выполнялись в «бумажном» и преимущественно ручном режиме, что не позволяло текущей инфраструктуре эффективно поддерживать растущие объемы производства. Складской комплекс имеет свою специфику: разнообразные способы складирования (штабель, полки, консольные стеллажи для хранения длинномерной продукции), высокая плотность хранения. Общий ассортимент продукции составляет 1000 SKU.

Перед командой LogistiX стояла задача полностью перенастроить систему хранения, учета и отгрузки продукции, повысить производительность на всех участках, автоматизировать процесс принятия решений сотрудниками, сократив влияние человеческого фактора.

«Сегодня компания фокусируется на повышении эффективности всех процессов, в особенности в складской логистике, поэтому приняли решение автоматизировать ее средствами WMS, — сказал Сергей Шадрин, операционный директор AKFA Building Materials. — При выборе решения, в первую очередь, опирались на возможности системы в части гибкости и кастомизации, опыт поставщика ПО в Средней Азии и положительные референсы со стороны других заказчиков. Выбор пал на LEAD WMS, как наиболее подходящую под наши требования систему».

Внедрение LEAD WMS обеспечило автоматизированное управление всеми процессами склада. За счет сокращения числа заданий на «горячее» пополнение сократили пробеги сайдлоадеров, применяемых для транспортировки длинномерных грузов. Проведена интеграция с корпоративной ИС (SAP), настроено управление как входящими, так и исходящими заявками в рамках работы с контрагентами, а широкий функционал отчетности теперь позволяет видеть выработку каждого сотрудника и отслеживать выполнение KPI. Система управления складом от LogistiX позволила существенно ускорить подготовку и отгрузку заказов, полностью уйти от «бумаги» в складских операциях, повысить точность учета. Также была перенастроена цепочка отгрузки: благодаря LEAD WMS 70% и более продукции теперь собирается техникой в автоматическом режиме.

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Ранее в этом году LogistiX автоматизировала автопарк компании численностью более 100 единиц транспорта за счет внедрения системы LEAD TMS.

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Группа компаний LogistiX, основанная в 2004 г., является ведущим российским разработчиком и интегратором профессиональных систем управления складом, транспортом и производством. В портфеле LogistiX — 19 лет экспертизы, более 350 сложных амбициозных проектов (пивоваренная компания “Балтика”, Fix Price, Ярославский моторный завод, ГК «ЭФКО», АО «ГОТЭК», POZIS, Kärcher, Ralf Ringer и многие другие), трендовые инновационные разработки, профессиональный консалтинговый ресурс, а также мощная методическая составляющая, постоянно дополняемая и улучшаемая учебно-методическим подразделением.