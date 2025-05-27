Bi.Zone WAF предотвращает эксплуатацию уязвимости в Grafana

Сервис Bi.Zone WAF защищает пользователей программного обеспечения Grafana от уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для компрометации данных пользователей, получения несанкционированного доступа к внутренним системам, повышения привилегий, захвата систем мониторинга и дальнейшего развития атаки. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Об уязвимости в свободной программной системе визуализации данных Grafana, ориентированной на информацию систем ИТ-мониторинга, стало известно 21 мая 2025 г. По шкале CVSS уязвимость CVE-2025-4123 получила оценку 7,6 балла из 10.

Уязвимость обнаружена в API системы мониторинга, а также в компоненте Grafana Image Renderer, который отвечает за рендер панелей и дашбордов в PNG-изображения. Она позволяет перенаправить пользователя на внешний сайт с вредоносным плагином, который выполняет произвольный JavaScript-код. При включенном анонимном доступе возможна межсайтовая скриптовая атака (Cross-Site Scripting, XSS), которая срабатывает без авторизации. При установленном компоненте Grafana Image Renderer возможна атака с подделкой серверного запроса (Server-Side Request Forgery, SSRF), которая позволяет киберпреступнику получить доступ к внутренним ресурсам инфраструктуры.

В сети уже появились примеры эксплуатации уязвимости (PoC). Это означает, что у злоумышленников появилась возможность инициировать нелегитимную активность, следуя готовой инструкции. В результате число атак на уязвимую программную систему может значительно увеличиться.

Разработчики Grafana устранили уязвимость в обновлениях безопасности для версий 10.4.18, 11.2.9, 11.3.6, 11.4.4, 11.5.4, 11.6.1, 12.0.0 и выше. Более ранние версии остаются уязвимыми. Если компания не готова оперативно перейти на новую версию, Bi.Zone WAF поможет в защите от атак с эксплуатацией CVE-2025-4123. Сервис обеспечивает многоуровневую защиту веб‑приложений и API, блокируя попытки эксплуатации известных уязвимостей и противодействуя ботнет‑активности. Команда решения покрыла уязвимые сценарии с помощью уже существующих точечных правил, которые предотвращают попытки атак и не нарушают логику работы ПО.