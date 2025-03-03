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Индексная книга (каталог) CNews*
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Швецов Александр


03.03.2025 FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9» 1
26.11.2024 «Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров 1
24.09.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux 1
09.09.2024 ОС «МСВСфера» совместима с панелью управления ispmanager 1
06.09.2024 «Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера» 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
04.10.2017 Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 1
13.04.2012 «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi в пригородных электричках Воронежа 1
22.12.2011 Бесплатный Wi-Fi появился в троллейбусах Воронежа 1
25.12.2008 Казахстанский оператор DUCAT под защитой Dr.Web AV-Desk 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Швецов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Инферит - Инферит ОС 55 4
Softline - Софтлайн 2858 3
CloudLinux 18 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 2
SAP SE 5290 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
МегаФон 8974 2
Almalinux Open Source Foundation 28 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2932 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 3
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 262 2
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 22 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10319 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1669 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 661 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9235 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7813 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2086 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 2
Оповещение и уведомление - Notification 4692 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 899 2
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость - SSRF-атаки 17 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2233 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3138 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 254 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 22 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 31 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9454 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27981 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 38 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3974 1
Оцифровка - Digitization 4589 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7453 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 415 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 106 4
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 246 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 150 3
Ispmanager - ИСПменеджер 23 3
Oracle Java - язык программирования 3096 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 351 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 136 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 2
SAP NetWeaver 137 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 2
SAP Notes 13 2
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 2
SAP Management Console 5 2
SAP NetWeaver JAVA 5 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4528 2
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 2
Linux OS 10040 2
JavaScript - JS - язык программирования 1200 1
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit 1 1
SAP Security Note 5 1
SAP NetWeaver KM - SAP NetWeaver Knowledge Management 1 1
SAP NetWeaver SLD - SAP NetWeaver System Landscape Directory 1 1
SAP BPA - SAP Business Process Automation 2 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP CAF - SAP Composite Application Framework Authorization Tool 1 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 1
CloudLinux OS 4 1
Ключников Михаил 18 2
Костров Дмитрий 32 2
Гуцко Дмитрий 3 2
Богомолов Федор 5 2
Алейнов Юрий 3 1
Димитренко Егор 8 1
Шестак Елена 1 1
Степанкин Михаил 1 1
Колиух Сергей 1 1
Понеев Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 2
Казахстан - Республика 5573 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 51 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2615 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2409 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6314 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2433 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11016 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
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