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Швецов Александр
Швецов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
|Ключников Михаил 18 2
|Костров Дмитрий 32 2
|Гуцко Дмитрий 3 2
|Богомолов Федор 5 2
|Алейнов Юрий 3 1
|Димитренко Егор 8 1
|Шестак Елена 1 1
|Степанкин Михаил 1 1
|Колиух Сергей 1 1
|Понеев Роман 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
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