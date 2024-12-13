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Богомолов Федор



13.12.2024 На спутнике-платформе RUVDS развернут панель управления серверами ispmanager 1
26.11.2024 «Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров 1
30.10.2024 Rusonyx переводит своих клиентов на панель управления из Единого реестра ПО 1
09.09.2024 ОС «МСВСфера» совместима с панелью управления ispmanager 1
22.08.2024 Ispmanager представил новый модуль безопасности на базе решения с искусственным интеллектом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Богомолов Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Инферит - Инферит ОС 53 2
RuVDS - МТ Финанс 57 1
Softline - Софтлайн 2811 1
CloudLinux 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 259 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
Ispmanager - ИСПменеджер 22 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Швецов Александр 9 2
Цаплин Никита 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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