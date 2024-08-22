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Ispmanager представил новый модуль безопасности на базе решения с искусственным интеллектом

Компания ispmanager, разработчик популярной панели управления серверами и сайтами, выпустила новый модуль безопасности, работающий с применением искусственного интеллекта. Модуль, являющийся интеграцией с решением BitNinja, проактивно защищает данные и ресурсы клиентов, а также предоставляет хостинг-провайдерам возможность построить собственную защищенную инфраструктуру на его основе. Об этом CNews сообщили представители ispmanager.

Модуль BitNinja от ispmanager сочетает в себе инструменты машинного обучения и методы киберзащиты на базе ИИ. Система в режиме реального времени анализирует трафик и поведение пользователей, автоматически выявляя и нейтрализуя угрозы еще до нанесения ущерба, что значительно снижает риски взломов и утечек данных. В результате после обнаружения нейтрализуются до 99% вредоносных действий.

«BitNinja позволит нашим клиентам защитить свои проекты от множества угроз: SQL-инъекций, исходящих спам-атак, межсайтового скриптинга, вирусов и множественных подключений. Система автоматически обучается на входящих атаках, а также опционально использует искусственный интеллект для работы антивируса. Решение будет полезно и хостинг-провайдерам. Благодаря BitNinja хостеры смогут обеспечить дополнительную защиту проектам, размещенным на их серверах, а также запустить собственную услугу защищенного сервера», — сказал генеральный директор ispmanager Федор Богомолов.

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Согласно внутренней статистике BitNinja, решение ежегодно находит и нейтрализует более 260 млн вирусов и блокирует более 1,1 млрд киберугроз на защищенных им серверах.

BitNinja уже доступен для всех текущих и новых пользователей ispmanager как отдельная лицензия, и как модуль внутри панели.

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