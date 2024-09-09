ОС «МСВСфера» совместима с панелью управления ispmanager

По результатам тестирования, проведенного российским ИТ-вендором «Инферит» и компанией ispmanager, ОС «МСВСфера» стала первой и единственной отечественной операционной системой, совместимой с популярной панелью управления веб-серверами и сайтами ispmanager.

В рамках тестирования специалисты команды «Инферит ОС», ответственной за развитие операционной системы «МСВСфера», и представители ispmanager подтвердили совместимость и работоспособность всех ключевых возможностей панели на отечественной ОС. Таким образом, ОС «МСВСфера» пополнила список ОС, поддерживаемых панелью ispmanager и стала в нём первой и единственной отечественной операционной системой.

«Мы рады сообщить, что начинаем поддержку ОС "МСВСфера" в панели управления ispmanager. Появление данной ОС позволит удовлетворить растущий запрос наших клиентов на современную отечественную операционную систему. На сегодняшний день пользователям будет доступен базовый функционал, при этом в наших планах более глубокая интеграция с "МСВСфера", включающая в себя расширенное управление лимитами. Это особенно актуально для хостинг-провайдеров и позволит им полностью заменить привычные решения от CloudLinux, а также станет стимулом для дальнейшего развития хостинговых продуктов внутри рынка», — сказал генеральный директор ispmanager Федор Богомолов.

Отечественная операционная система «МСВСфера» предоставляется в версиях для серверов и рабочих станций. В октябре планируется выпуск первой редакции операционной системы для shared хостинг-провайдеров с функциями изоляции файловой системы пользователей и лимитирования потребления ресурсов. ОС «МСВСфера» является полноценной альтернативой зарубежным продуктам уровня Enterprise Linux и станет первым российским аналогом операционной системы CloudLinux, которая стала недоступна пользователям на территории РФ.

«Для нас ценно партнерство с ispmanager, поскольку такое сотрудничество позволяет эффективнее отвечать растущим потребностям рынка в области импортозамещения в сфере хостинга. На мой взгляд, именно подобные тандемы отечественных производителей дают возможность максимально безболезненно перейти от иностранных решений, прекращающих предоставлять сервис на территории РФ, к активно развивающимся отечественным аналогам. Особенно это важно в свете готовящейся к релизу редакции ОС “МСВСфера” для shared хостинга, так как лимитирование потребления ресурсов и изоляция файловой системы требует слаженной работы разработчиков операционной системы и контрольной панели», — отметил Александр Швецов, руководитель проекта «Инферит ОС».