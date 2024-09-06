«Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера»

Российский разработчик «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представил утилиту для автоматизации переноса серверных инфраструктур на операционную систему «МСВСфера». Утилита «Мигратор» призвана упростить, ускорить и автоматизировать процесс перехода на следующую версию операционной системы. Она поможет пользователям как при миграции на ОС «МСВСфера» с зарубежных операционных систем класса Enterprise Linux, так и при апгрейде внутри самого продукта.

Проблема перехода с иностранного ПО на отечественные аналоги сейчас крайне актуальна. В условиях, когда поддержка на территории РФ таких популярных продуктов как Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Oracle Linux, CentOS и их производных уже прекращена или завершается в ближайшее время, бизнесу нужны российские альтернативы с возможностью автоматизированной миграции.

В июне 2024 г. завершился жизненный цикл RHEL 7 (и его производных), соответственно прекратилась поддержка продукта и обновления безопасности. Эта версия операционной системы широко использовалась компаниями в РФ, и сейчас они стоят перед необходимостью перехода в кратчайшие сроки. Особенно это касается крупных предприятий с большим числом серверов, где ручная миграция за пару месяцев звучит как «миссия невыполнима». «Мигратор» решает эту задачу для тех, кто хочет облегчить процесс перехода и построить безопасную и технологически независимую инфраструктуру на базе ОС «МСВСфера».

ОС «МСВСфера» представляет собой полноценную альтернативу Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Oracle Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux OS, Rocky Linux. «Инферит ОС» поддерживает продукт в рамках десятилетнего жизненного цикла, включая выпуск обновлений и исправлений безопасности. Команда обеспечивает техническую поддержку на территории России и развитие продукта под задачи российских пользователей.

«Мигратор» объединил в себе как лучшие наработки opensource-сообщества в области миграции Linux-систем, так и экспертизу команды «Инферит ОС». Разработчики предлагают фреймворк, способный взять на себя большую долю рутинных задач при обновлении программ и настроек.

В состав «Мигратора» входит сама утилита миграции и скрипт с инструкциями. Утилита является универсальной для всех, а скрипт может потребовать доработок в зависимости от пакетной базы сервера.

«Миграция корпоративной инфраструктуры на новую ОС – это всегда сложный и болезненный процесс со множеством подводных камней. Само по себе преодоление проблем совместимости, конфликтов зависимостей и потерянных знаний требует немало времени и сил, а ведь сверху накладываются еще и затраты на само обновление. И способ, которым будет выполняться обновление, это критически важное для бизнеса решение, от которого во многом зависит стоимость перехода на более новую версию – от баснословно дорогого (при большом масштабе) полностью ручного перехода до более умеренного автоматизированного. Как инструмент автоматизации мы предлагаем “Мигратор”, в который уже заложены основные моменты миграции ОС – после чего нужно заложить только логику специфических для инфраструктуры компании особенностей. Помимо экономии времени, такой подход дает максимальную повторяемость результата, снижая риск человеческих ошибок», — сказал Александр Швецов, руководитель проекта «Инферит ОС».