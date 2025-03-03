FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9»

Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline), подтверждая её надежность и соответствие требованиям высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Данная редакция является полноценной отечественной альтернативой CloudLinux. Переход на ОС «МСВСфера Сервер 9» обеспечил клиентам FastFox стабильную работу сервисов на безопасной и производительной платформе. Сотрудничество отвечает стратегии ГК Softline по укреплению позиции №1 как ИТ-поставщика и эксперта в достижении технологического суверенитета и предложения клиентам лучшего стека импортозамещающих технологий.

В последние годы российский рынок активно переходит на отечественное программное обеспечение, что связано с необходимостью повышения информационной безопасности и независимости от зарубежных поставщиков. FastFox столкнулся с рядом ограничений при работе с зарубежными ОС — зависимость от внешних вендоров, регуляторные ограничения и финансовые риски. В результате компания приняла решение о переходе на ОС «МСВСфера Сервер 9» редакция для хостинг-провайдеров, что позволило снизить риски, повысить отказоустойчивость сервисов и обеспечить полную локализацию ИТ-инфраструктуры.

«Инферит ОС» (ГК Softline) — подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux. ОС «МСВСфера» внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ, отдельные версии сертифицированы ФСТЭК России. Флагманский продукт направления – ОС «МСВСфера 9». Линейка решений включает ОС «МСВСфера АРМ 9» для рабочих станций и ОС «МСВСфера Сервер» версий 8 и 9. В 2024 г. команда разработчиков «Инферит ОС» выпустила специализированную редакцию «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров, являющейся альтернативой ОС CloudLinux, прекратившей поддержку пользователей в Российской Федерации. На данный момент ОС «МСВСфера Сервер 9» является единственным отечественным решением, имеющим изоляцию файловой системы пользователей (LFS), лимитирование потребления ресурсов сервера пользователями и подтвержденную совместимость с панелью ispmanager.

Переход FastFox на ОС «МСВСфера Сервер 9» занял менее двух месяцев. В ходе миграции проводились комплексные тестирования, подтверждающие совместимость, стабильность и производительность работы серверов. В результате внедрения компания зафиксировала прирост производительности на 25%, а клиенты отметили увеличение скорости загрузки сайтов и повышение общей стабильности работы сервисов.

В ходе тестирования была проведена комплексная оценка производительности и надежности работы серверов под управлением ОС «МСВСфера Сервер 9». Проверялись ключевые параметры, включая скорость обработки данных, устойчивость к пиковым нагрузкам и безопасность. Результаты подтвердили высокую эффективность работы хостинга, что позволило FastFox успешно завершить переход на отечественную операционную систему.

«Это партнерство открывает новые горизонты для индустрии хостинга в России, обеспечивая высокий уровень безопасности и независимости. Мы гордимся тем, что стали первыми в этом направлении, и надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — отметил Иван Дмитриенко, CEO FastFox.

«Хостинг — одна из ключевых сфер, где особенно важны надежность, безопасность и производительность. Интеграция ОС “МСВСфера” в инфраструктуру FastFox доказывает, что отечественные решения способны успешно конкурировать с зарубежными аналогами», — сказал Александр Швецов, руководитель проекта «Инферит ОС».