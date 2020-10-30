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Varonis Systems показала рост выручки на 17% в третьем квартале и приобрела Polyrize

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A

Компания Varonis опубликовала финансовые результаты III квартала 2020 г., завершившегося 30 сентября 2020 г.

Показатель регулярной годовой выручки компании (Annual recurring revenue, ARR) составил $261,1 млн, что на 46% выше аналогичного периода 2019 г.

Совокупный объем выручки Varonis увеличился на 17% до уровня $76,8 млн. В III квартале 2019 г. он составлял $65,6 млн.

С целью расширения портфеля своих предложений Varonis приобрела израильский стартап в области информационной безопасности Polyrize. Сделка позволит расширить возможности платформы кибербезопасности Varonis и охватить дополнительные облачные приложения и сервисы. Polyrize разрабатывает решения для обеспечения безопасности данных в облачных хранилищах, таких как Salesforce, G-suite, Amazon S3 и других.

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