Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю
|

Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box

Исследовательская группа компании Varonis обнаружила способ обхода многофакторной аутентификации для учетных записей сервиса Box, использующих приложения-аутентификаторы, такие как Google Authenticator. В ходе исследования было выявлено, что злоумышленник может использовать украденные учетные данные для взлома учетной записи Box и извлекать конфиденциальных данные без предоставления одноразового пароля.

В январе 2021 г.а компания Box запустила возможность для учетных записей использовать приложения аутентификации на основе TOTP, такие как Google Authenticator, Okta Verify, Authy, Duo. Box рекомендует TOTP вместо аутентификации на основе SMS по очевидным причинам — SMS могут быть перехвачены с помощью подмены SIM-карт, мошенничества при выходе из системы и других методов.

Обычно приложения аутентификаторов, которые соответствуют алгоритму TOTP (одноразовый пароль), не только проще в использовании для конечного пользователя, но и намного безопаснее, чем SMS. Когда пользователь добавляет приложение-аутентификатор в свою учетную запись Box, приложению присваивается ID. Каждый раз, когда пользователь пытается войти в систему, Box запрашивает его электронную почту и пароль, а затем одноразовый пароль от приложения-аутентификатора. Если пользователь не предоставит второй фактор, он не сможет получить доступ к файлам и папкам в своей учетной записи Box. Это обеспечивает вторую линию защиты на случай, если у пользователя слабый пароль (или его утечка).

Но, как отмечают аналитики Varonis, конечная точка /mfa/unenrollment не требовала полной аутентификации пользователя, чтобы удалить устройство TOTP из учетной записи пользователя. В результате эксперимента получилось исключить пользователя из MFA после предоставления имени пользователя и пароля, но до предоставления второго фактора. После выполнения этого действия исследователи смогли войти в систему без каких-либо требований MFA и получить полный доступ к учетной записи Box пользователя, включая все его файлы и папки. До исправления этой уязвимости со стороны Box злоумышленники могли компрометировать учетные записи пользователей с помощью подстановки учетных данных, методом перебора паролей.

Чтобы минимизировать вероятность появления ошибки аутентификации, Varonis рекомендует делегировать реализацию MFA провайдеру (например, Okta), который специализируется на аутентификации. В дополнение к требованию MFA Varonis рекомендует использовать SSO, где это возможно; применять политики надежных паролей, отслеживать сайты, такие как HaveIBeenPwnd, на предмет взломанных учетных записей, связанных с вашим доменом. Кроме того, стоит избегать использования проверочных вопросов, предполагающих простые ответы (например, «Укажите девичью фамилию вашей матери»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейшие больницы мира используют ПО для автоматической многократной накрутки счетов

Россияне создали бесплатный и опасный «генератор QR-кодов» для тех, кто не хочет вакцинироваться

У Apple Watch есть «врожденный» дефект, неминуемо ведущий к поломке. Касается всех моделей, кроме одной

Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки

Android-смартфоны полностью уничтожат частную жизнь хозяев благодаря новому суперпроцессору

Производители смарт-ТВ стали зарабатывать на слежке за пользователями больше, чем на продаже устройств

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022